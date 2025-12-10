La inflación subió un 0,7 % en China en noviembre, su ritmo más alto en más de año y medio

1 minuto

Shanghái (China), 10 dic (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, aumentó un 0,7 % interanual en noviembre, su ritmo de avance más alto en 2025 y también el más elevado desde febrero de 2024.

Los datos divulgados este miércoles por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) reflejan que, tras dos meses consecutivos de caídas seguidos de un inesperado repunte en octubre, el indicador cumple ahora con las expectativas más extendidas entre los analistas.

La ONE también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que, tras cuatro meses aminorando descensos, profundizó en noviembre en la tendencia negativa que mantiene desde hace más de tres años al descender un 2,2 %. EFE

vec/rrt