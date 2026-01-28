La inflación y la austeridad ponen a los museos de Viena entre los más caros del mundo

Núria Morchón

Viena, 28 ene (EFE).- La elevada inflación que sufre Austria desde hace años y las políticas de ahorro en Cultura del Gobierno han elevado los precios de los museos de Viena hasta un 50 % desde 2020, colocando algunos de ellos en la liga de los más caros del mundo.

Instituciones culturales como el Palacio Belvedere, el Museo Albertina y el Museo de Historia del Arte (KHM) cobran este año entre 19 y 24 euros (18,5 y 28,5 dólares) por entrar en sus instalaciones.

Esos precios son parecidos o superiores a instituciones consideradas hasta ahora entre las más caras del mundo, como el Louvre de París, que cuesta 22 euros para residentes en la UE y 32 para el resto, o el Metropolitan de Nueva York, cuya entrada ronda los 25 euros.

En comparación, entre los grandes museo latinoamericanos, acceder al MALBA de Buenos Aires sale apenas por seis euros, el Museo de Antropología de la Ciudad de México o el Museo del Oro de Bogotá cuesta menos de cinco. El precio de la entrada general al Museo del Prado de Madrid es de 15 euros.

Precios «prohibitivos»

Saliendo del estíbulo del Albertina, María Dolores y José Miguel, una pareja de jubilados españoles, deciden que no van a entrar al museo porque los precios «prohibitivos» en la ciudad les obligan a seleccionar cuáles les merece más la pena visitar.

Ella, que tiene una discapacidad, no esperaba que su entrada fuera a tener una rebaja «de tan solo un par de euros» pues, según comenta, en Italia, donde estuvieron de visita recientemente, su entrada a la mayoría de espacios culturales fue gratuita.

Las subidas de precios en Viena no se deben solo a la inflación, sino también a recientes recortes de presupuestos para el sector cultural, para reducir el elevado déficit desde el actual 4,7 % del hasta por debajo del 3 % en 2028.

Por ejemplo, el presupuesto cultural del Ayuntamiento de Viena para 2026 es de 28,4 millones de euros, unos 1,3 millones menos que el año anterior, y para 2027 se prevén más recortes.

La tasa de inflación acumulada en Austria entre 2020 y 2025 fue del 30 %, pero el acceso a ciertos museos cuesta hoy hasta un 50 % más, destacó la televisión pública ORF esta semana.

El KHM aumentó este año el precio de las entradas en taquilla a 24 euros, un 9 % más que el año pasado, mientras que ver el famoso cuadro ‘El beso’ de Gustav Klimt en el Belvedere costará a partir de marzo 23 euros, un 18 % más ahora.

Entrar en el MAK cuesta ahora 18 euros, un 16 % más que el año pasado, una situación que no gusta ni a la propia directora.

«A mí tampoco me gustan los aumentos de precios, sobre todo en un museo con un gran público local y joven», reconoció Lilli Hollein, responsable del MAK, en declaraciones a la ORF.

«El acceso al arte es valioso»

El director del KHM, Jonathan Fine, por su parte, lamentó el incremento en los precios, aunque matizó que «el arte y el acceso al arte son valiosos y cuestan dinero».

Los directores de los museos vieneses explican las subidas con el encarecimiento de los gastos de personal, calefacción, investigación o el mantenimiento y el alquiler de sus instalaciones, muchas en edificios históricos de la antigua capital imperial.

Pese a las subidas, los museos obtuvieron en 2025 mas visitantes que nunca: el Belvedere recibió a 2,3 millones de personas, el KHM más de 2 millones, y el Albertina más de 1,3 millones.

Shim Im-ham, un turista surcoreano de 42 años que acababa de comprar entradas para el KHM, ve normal que el precio vaya «acorde al coste de vida de una ciudad» aunque opina que es «caro para quienes vienen de países con un poder adquisitivo medio».

Ventajas para locales y jóvenes

Mientras los más perjudicados por las subidas son los turistas y visitantes esporádicos, existe un pase anual que por 99 euros (115 dólares) da acceso sin límite a los 25 museos públicos de Austria, incluyendo instituciones como KHM, Belvedere, Albertina o MAK.

«Eso sí que es justo. En cambio, la entrada diaria cuesta 23 o 24 euros. Es realmente caro», explica a EFE frente al Museo de Ciencias Naturales (NHM) Markus, un vienés de 64 años, que usa ese pase.

Mientras, los menores de 19 años acceden gratis a los museos en toda Austria, aunque esa excepción podría cambiar en el futuro.

El NHM, entre los mejores del mundo y muy popular entre las familias con niños, anunció recientemente que está estudiando cobrar un «pequeño aporte» a los menores de edad.

Otras instituciones, como el Museo Municipal de Viena, con acceso gratuito generalizado, ha optado por reducir sus horarios o por cerrar temporalmente algunas dependencias, como el apartamento donde murió el compositor romántico Franz Schubert en 1828. EFE

