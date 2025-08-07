La inhabilitación del separatista Dodik profundiza la crisis y la incertidumbre en Bosnia

Bogdan Dasic

Belgrado, 7 ago (EFE).- La inhabilitación del presidente de la República Srpska, el separatista Milorad Dodik, y la anulación de su mandato en el cargo han profundizado la crisis política que vive desde hace meses Bosnia-Herzegovina y que lo bloquea en su camino hacia la Unión Europea (UE).

La crisis se enmarca en las divisiones étnicas, con arraigadas posturas nacionalistas e irredentistas que llevaron a la guerra de Bosnia (1992-1995), que causó más de 100.000 muertos y perduran tres décadas después.

A continuación se destacan los aspectos clave de la tensa situación actual.

¿Qué establece el Acuerdo de Dayton?

El Acuerdo de Paz de Dayton, firmado en 1995, puso fin al conflicto bélico estableciendo la constitución de Bosnia-Herzegovina como una república federal, con una estructura descentralizada y dividida en dos entidades: la Federación de Bosnia y Herzegovina (el ente de musulmanes y croatas) y la República Srpska (el ente serbobosnio).

Se pactó además una administración tutelada por un alto representante elegido por el Consejo Europeo y encargado de supervisar la aplicación del acuerdo, con poderes para destituir funcionarios o imponer leyes si considera que peligra la paz o la integridad estatal.

La República Srpska goza de una amplia autonomía dentro del Estado bosnio, con su propio Gobierno y Parlamento.

Las controvertidas posturas de Dodik

Milorad Dodik, de 66 años, es el actual presidente de la República Srpska (RS), si bien su mandato fue revocado el pasado día 6 tras una decisión que aún puede ser apelada.

Dodik es una figura polémica y polarizadora dentro y fuera de su país. A lo largo de su carrera, ocupó cargos como primer ministro, presidente de la RS y representante serbio en la presidencia tripartita de Bosnia.

Aunque comenzó siendo moderado, con el tiempo ha ido adoptando discursos y posturas cada vez más ultranacionalistas y separatistas, hasta el punto de cuestionar la viabilidad de Bosnia como Estado unificado y abogar por la independencia del ente serbobosnio o su anexión a Serbia.

Después de haber reconocido el genocidio de Srebrenica, hoy rechaza que la masacre de 8.000 bosniomusulmanes por milicias serbias haya tenido lugar.

Dodik considera fracasada la estructura política impuesta por los Acuerdos de Dayton y no reconoce la autoridad del alto representante internacional para Bosnia-Herzegovina.

Del desacato a la condena

En 2023, Dodik firmó dos leyes que estipulaban que las decisiones del Tribunal Constitucional de Bosnia-Herzegovina y del alto representante internacional, Christian Schmidt, no serían respetadas en la República Srpska.

El pasado 26 de febrero, el Tribunal Federal de Bosnia- Herzegovina lo condenó a un año de prisión y seis años de inhabilitación para ejercer cargos políticos por desacato de las decisiones del alto representante, Christian Schmidt.

Dodik reaccionó rechazando la condena y amenazando con la separación de la República Srspka del resto del país si se mantiene. Además, impulsó la aprobación en el Parlamento serbobosnio de una serie de leyes que vetaron la actuación de la Justicia y la Policía estatal bosnia en su territorio, sustituyéndolas por sus propios órganos.

«A partir de hoy ya no hay Bosnia-Herzegovina», dijo entonces el líder secesionista en una una congregación en Banja Luka.

La condena contra Dodik fue confirmada en segunda y firme instancia el pasado 1 de agosto y el día 6 la Comisión Electoral Central le revocó el mandato presidencial.

Incertidumbre política

Según la legislación bosnia, la pena a un año a prisión puede serle conmutada por una multa de unos 52 euros por día de cárcel, algo que los abogados del condenado ya han solicitado.

Por otro lado, Dodik tiene aún dos días para apelar la revocación de su mandato como presidente, pero si la decisión de la Comisión Electoral es confirmada en firme, debe dimitir al cargo que ocupa.

En ese caso, la Comisión Electoral deberá convocar nuevas elecciones presidenciales a celebrarse en un plazo de 90 días.

Dado que Dodik y su partido no aceptan la sentencia judicial ni la revocación del cargo presidencial, es incierto cómo evolucionará la situación a partir de ahora.

El líder serbobosnio anunció además que se convocará un referéndum en la República Srpska sobre su mandato, a pesar de que la Constitución de Bosnia-Herzegovina no contempla la posibilidad de referendos a nivel de entidades.

Reacciones internacionales

Los Gobiernos de Rusia, Serbia y Hungría han expresado su firme a apoyo a Dodik en esta situación, mientras que la Unión Europea y Estados Unidos exigen el respeto de la sentencia de la Justicia bosnia y apoyan la actuación de la Comisión Electoral Central como un paso hacia el fortalecimiento del Estado de derecho en el país balcánico. EFE

