La inmigración de indocumentados desciende en Canarias y se incrementa en el Estrecho

Cracovia (Polonia), 13 feb (EFE).- La Agencia Europea de Fronteras (Frontex) informó este viernes de que en Canarias se dio el mayor descenso de migración ilegal de toda la Unión Europea (UE), con un 79 % menos de casos que en enero del año pasado, mientras que en la zona del estrecho de Gibraltar se registró el mayor aumento con un 57 % más que en enero del 2025.

En un informe publicado este viernes, Frontex contabiliza 1.010 intervenciones en la ruta de África occidental, frente a las 4.471 que hubo en enero del año pasado, lo que supone el mayor descenso (del 79 %) en todas las fronteras exteriores de la Unión.

Como contraste, en la ruta del Mediterráneo occidental, que incluye al estrecho de Gibraltar, es donde se dio la mayor subida en el número de casos de entradas ilegales de enero, con un total de 1.183 intervenciones frente a las 843 del mismo mes del año pasado, lo que supone un 57 % más.

En el Mediterráneo central se produjeron el pasado mes 1.166 intervenciones de los agentes de Frontex, el 67 % menos que en el mismo mes del año pasado.

El Mediterráneo oriental vio la mayor actividad migratoria ilegal en toda la Unión, con 1.857 intervenciones de Frontex, a pesar de que se registraron un 50 % menos de casos que en enero de 2025.

En total, Frontex informa de 5.500 detenciones en el conjunto de las fronteras exteriores de la UE, un número inferior en un 60 % al del año pasado, lo que se achaca a las duras condiciones meteorológicas de este invierno.

Precisamente el frío y las tormentas marinas han sido la principal causa de que en el primer mes de 2026 se hayan triplicado las víctimas de naufragios de embarcaciones ilegales, con el trágico de balance de 450 muertes en el Mediterráneo según la Organización Mundial para la Migración.

Las nacionalidades más frecuentes fueron la afgana, la argelina y la bangladesí. EFE

