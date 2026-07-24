La inmigración laboral sostiene el aumento de las cotizaciones sociales en Portugal

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Lisboa, 24 jul (EFE).- Los trabajadores extranjeros aportaron más de la mitad del aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social portuguesa entre 2015 y 2025, al explicar 1,1 de los dos puntos del PIB que crecieron durante esa década, según un análisis divulgado este viernes por el Banco de Portugal.

El peso de las contribuciones estudiadas pasó del 7,6 % del producto interior bruto (PIB) en 2015 al 9,6 % en 2025, una subida que se debió principalmente al crecimiento de las remuneraciones declaradas y no a cambios en los tipos de cotización vigentes.

Los salarios declarados explicaron 1,8 puntos porcentuales del incremento, mientras que el ligero aumento del tipo efectivo de cotización aportó una décima adicional.

El impacto de la inmigración laboral resulta especialmente significativo si se compara con el de los empleados portugueses del sector privado, cuyas contribuciones representaban el 90 % del total en 2015, pero solo explicaron 0,4 puntos del aumento registrado en los diez años siguientes.

La aportación de los trabajadores extranjeros fue así casi tres veces superior a la de ese colectivo nacional y también superó la procedente de los funcionarios públicos, que sumaron otros 0,4 puntos.

En este último caso, el incremento está relacionado con la integración progresiva en la Seguridad Social de los empleados públicos admitidos a partir de 2006, mientras que la contribución de los extranjeros refleja el fuerte flujo migratorio recibido por Portugal durante la última década.

Ambos fenómenos mejoraron la situación financiera del sistema, según el banco central, que destaca que las contribuciones analizadas aumentaron también su peso dentro del conjunto de cotizaciones sociales, desde el 66 % en 2015 hasta el 76,1 % en 2025.

El estudio comprende las aportaciones de los trabajadores por cuenta ajena y de sus empleadores, pero no las de los autónomos ni las de los funcionarios cubiertos por la Caixa Geral de Aposentações, el sistema de pensiones de la Administración portuguesa.

Menos entradas de extranjeros

El Banco de Portugal advierte, no obstante, de que el impulso proporcionado por la inmigración podría reducirse si continúa la desaceleración de las entradas netas de trabajadores extranjeros.

El saldo migratorio de extranjeros bajó de unos 13.200 individuos mensuales en 2024 a 6.200 en 2025, como consecuencia de una combinación de menos llegadas y más salidas, según otro indicador del organismo.

El banco central también señala que el saldo actualmente favorable entre las contribuciones y las prestaciones correspondientes a los trabajadores extranjeros tenderá a disminuir a medida que estos generen derechos y accedan a las coberturas financiadas con sus aportaciones, especialmente las pensiones de jubilación.

Esta evolución deberá tenerse en cuenta en la gestión de los excedentes recientes de la Seguridad Social portuguesa, que aumentaron desde una media equivalente al 1 % del PIB entre 2015 y 2021 hasta alrededor del 2 % entre 2022 y 2025, concluye el análisis. EFE

mf/cg