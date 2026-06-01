La inmigración neta a Alemania cayó el año pasado en un 45 %, según datos oficiales

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Berlín, 1 jun (EFE).- La inmigración neta a Alemania, es decir, el número de personas que se trasladaron al país, menos el de aquellas que emigraron, se contrajo el año pasado en un 45 %, hasta 235.000 personas, según informó este lunes la Oficina Federal de Estadística, Destatis.

De acuerdo con un comunicado, en 2025 inmigraron aproximadamente 1,48 millones de personas, un 13 % menos que el año anterior, mientras que 1,25 millones, una cifra que se ha mantenido similar, abandonaron el país.

Uno de los motivos de la disminución con respecto a 2024 es que ha bajado la inmigración neta desde los principales países de origen de solicitantes de asilo y de Ucrania.

Así, en 2025 la inmigración neta de Siria bajó en un 67 %, de 75.000 a 25.000 personas; la de Turquía en un 41 %, de 41.000 a 24.000; y la de Afganistán de 33.000 a 19.000.

De Ucrania, país cuyos ciudadanos reciben automáticamente permisos de residencia sin tener que demandar asilo, la inmigración neta retrocedió en un 21 %, de 121.000 a 96.000.

Además, la migración desde otros Estados de la Unión Europea (UE) mantuvo su tendencia negativa: si en 2024 el saldo era de -34.000 personas, en 2025 fue de -54.000.

Los principales retrocesos fueron de ciudadanos polacos (6.000 menos), búlgaros (3.000 menos), así como de españoles, croatas, griegos e italianos (2.000 menos en cada caso, aproximadamente), aunque la cifra de italianos, rumanos y neerlandeses creció ligeramente.

Por otro lado, señaló Destatis, siguió aumentando la cantidad de alemanes que emigran al extranjero, de 81.000 en 2024 a 97.000 en 2025.

Los principales países de destino el año pasado fueron Suiza (23.000 personas), Austria (14.000 personas) y España (10.000).

De acuerdo con los expertos, el retroceso en la cifra de solicitantes de asilo se debe más a la situación en los países de origen que a las medidas restrictivas introducidas el año pasado por el Gobierno del canciller Friedrich Merz, que al asumir el poder intensificó, entre otros, los controles fronterizos.

En la presentación en Berlín de un informe sobre movimientos migratorios globales, este lunes, Petra Bendel, de la Universidad Erlangen-Nürnberg, explicó que las rutas del movimiento de refugiados se han desviado hacia España y hacia las islas Canarias.

Pero el «motivo principal» del retroceso es «que ha cambiado la situación en los países de origen y la situación en importantes países de acogida como Turquía», declaró. EFE

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