La inmigración neta cayó en Reino Unido casi a la mitad en 2025

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La inmigración neta en Reino Unido cayó casi a la mitad en 2025, hasta 171.000 personas, el nivel más bajo desde 2021, anunció este jueves la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).

La inmigración neta -la diferencia entre las personas que entran en el país y las que lo abandonan- pasó de 331.000 personas en 2024 a 171.000 en 2025.

En 2024 ya había caído con fuerza después de haber alcanzado un récord el año anterior, con 860.000 personas.

«El número de ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea (UE) que llegaron por motivos laborales cayó un 47% en 2025, lo que constituyó la principal causa de la continua disminución de la inmigración neta», indicó la ONS.

El primer ministro, el laborista Keir Starmer, debilitado tras los malos resultados de su partido en las elecciones locales y regionales del 7 de mayo, prometió, tras llegar al poder en julio de 2024, reducir la inmigración legal e ilegal en Reino Unido.

«La inmigración neta ha caído un 82% en solo tres años», celebró la ministra del Interior, Shabana Mahmood, tras la publicación de las cifras de la ONS.

«Se han logrado avances reales, pero aún queda trabajo por hacer», añadió, afirmando que trabaja para «poner fin a la dependencia de Reino Unido de la mano de obra extranjera barata».

La caída de la inmigración neta también está relacionada con las medidas restrictivas introducidas a comienzos de 2024 por el anterior gobierno conservador, que prohibió a trabajadores sanitarios y asistenciales y a estudiantes extranjeros traer consigo a familiares dependientes.

Además, el Ejecutivo anterior aumentó el salario mínimo exigido para que los trabajadores extranjeros cualificados pudieran obtener un visado laboral.

La inmigración procedente de los países de la Unión Europea no ha dejado de disminuir desde la entrada en vigor del brexit, la salida de Reino Unido de la UE, en 2020.

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