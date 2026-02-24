La inseguridad alimentaria en Somalia se duplica y afecta a 6,5 millones de personas



Roma, 24 feb (EFE).- La inseguridad alimentaria en Somalia ha sufrido un «deterioro drástico» en el último año y afecta ya a 6,5 millones de personas, casi el doble que a principios de 2025, según el último análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) publicado este martes.

El informe de la CIF, el estándar internacional para medir las crisis alimentarias, indica que un 33% de la población analizada se encuentra en niveles de crisis o peores, incluidas más de dos millones de personas en fase de emergencia, el nivel previo a la declaración de hambruna.

Desde su sede en Roma, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) indicó que esta crisis está impulsada por la sequía, el aumento de los precios de los alimentos y la inseguridad, factores agravados por la disminución de la ayuda humanitaria.

En cuanto a la infancia, la CIF proyecta que durante todo 2026 un total de 1,84 millones de niños menores de cinco años estarán en riesgo de desnutrición aguda, incluyendo 483.000 casos severos que requieren tratamiento médico inmediato.

El informe se publica días después de que el PMA advirtiera de que su asistencia alimentaria en Somalia corre el «riesgo inminente» de paralizarse sin nuevos compromisos de financiación inmediatos.

La organización estima que necesita 95 millones de dólares (unos 80,8 millones de euros) para apoyar a la población somalí entre marzo y agosto de este año, o se verá obligada a suspender sus actividades humanitarias en abril.

Este déficit en la financiación ha obligado al programa a reducir el número de personas que reciben asistencia alimentaria de emergencia a poco más de 600.000 personas, frente a los 2,2 millones atendidos a inicios de 2025.

Otros programas de nutrición han pasado de asistir a casi 400.000 mujeres embarazadas y lactantes, así como a niños pequeños, en octubre de 2025, a solo 90.000 el pasado diciembre. EFE

