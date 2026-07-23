La instalación de las nuevas vidrieras contemporáneas de Notre Dame comenzará en otoño

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París, 23 jul (EFE).- La instalación de las nuevas vidrieras contemporáneas para la catedral de Notre Dame, un proyecto iniciado a raíz de la restauración por el incendio y que generó polémica entre los partidarios de mantener las que diseñó Eugène Viollet-Le-Duc en el siglo XIX, comenzará en otoño.

De acuerdo al calendario que maneja el organismo público encargado de la reconstrucción del templo parisino, Rebâtir Notre-Dame de Paris, las nuevas vidrieras, obra de la artista francesa Claire Tabouret, comenzarán a ser colocadas entre octubre y noviembre y su inauguración está prevista para diciembre de 2026, dos años después de la reapertura del templo tras el fuego.

«Estas seis nuevas vidrieras sustituirán a finales de año a seis vidrieras no figurativas (denominadas ‘grisailles’) que datan de la década de 1860 y que, tras su restauración, se expondrán al público en el castillo de Pierrefonds (Oise) y en la Cité de l’architecture et du patrimoine (París)», transmitió el organismo en un comunicado.

Los detalles de la instalación de estas obras, que representarán el Pentecostés en seis capillas del pasillo lateral sur de la nave, se desvelaron con motivo de una visita de la ministra de Cultura francesa, Catherine Pégard, al Taller Simon-Marq (Reims), donde se están fabricando.

Un primer vistazo a cómo se verán había sido ya posible el pasado invierno en París, en el Grand Palais, donde se exhibieron los bocetos y las maquetas a tamaño real diseñados por Tabouret (Pertuis, 1981).

Esta artista fue seleccionada en 2024 para el proyecto, que aunque fue gestionado a través del Ministerio de Cultura, fue una decisión conjunta del presidente francés, Emmanuel Macron, y del arzobispado de París, Laurent Ulrich.

La polémica alrededor de la decisión saltó desde el primer día, ya que los especialistas franceses en arte y patrimonio consideran que reemplazar las vidrieras que diseñó Eugène Viollet-Le-Duc durante la restauración del siglo XIX y que sobrevivieron al grave incendio de 2019 contradice la ley y perjudica la imagen unitaria de Notre Dame.

Macron y Ulrich, por su parte, defendieron que la intervención tiene un escaso alcance, ya que afectará únicamente al 5 % de las 120 vidrieras del templo. EFE

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