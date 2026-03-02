La inteligencia artificial de Anthropic recupera la normalidad tras la caída del servicio

1 minuto

Madrid, 2 mar (EFE).- La inteligencia artificial Claude AI, desarrollada por Anthropic, volvió a funcionar esta tarde con normalidad, después de haber reportado caídas de servicio, según informó la propia empresa en su página web.

La aplicación había dejado de funcionar con normalidad esta mañana y muchos usuarios reportaron su caída desde mediodía en todo el mundo.

La propia aplicación Claude confirmó en su página web que «los problemas que estamos viendo están relacionados con Claude.ai y con las rutas de inicio de sesión/cierre de sesión».

Los usuarios de la red social han comenzado a comunicar a la página Downdetector problemas con el servicio en torno a las 12:30 horas.

Dos horas después, la página del chatbot de Anthropic confirmó que había sido identificada la incidencia, solucionada posteriormente.EFE

