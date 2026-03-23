La inteligencia artificial puede crear presiones inflacionistas, según el BCE

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Fráncfort (Alemania), 23 mar (EFE).- El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), el irlandés Philip Lane, considera que la inteligencia artificial puede crear presiones inflacionistas.

Lane dijo este lunes en una conferencia en Fráncfort que la inteligencia artificial puede incrementar de forma permanente la productividad e impulsar los ingresos.

«Si los hogares y empresas internalizan rápidamente la naturaleza permanente de un ‘shock’ de productividad e incorporan los aumentos futuros de ingresos en sus decisiones de gasto, la llegada y la adopción de la inteligencia artificial podría presionar al alza la inflación a través de este mecanismo de la demanda ya muy temprano, durante la fase de transición», declaró Lane.

Pero el efecto en la inflación de la transición a la inteligencia artificial dependerá de varios factores, añadió el economista jefe del BCE en una comparecencia sobre la interacción entre el cambio climático, la estabilidad macroeconómica y el sistema financiero.

El uso intensivo de energía que requiere la inteligencia artificial significa que un impacto al alza persistente en los precios de la energía podría limitar el progreso de la construcción de nuevos modelos de inteligencia artificial y limitar su implementación.

Un endurecimiento de las condiciones de financiación también puede tener un efecto negativo en los sectores que usan esta tecnología porque requiere mucho capital actualmente, señaló.

Lane también dijo que la inteligencia artificial puede «acelerar el despido laboral durante una recesión». EFE

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