La inteligencia artificial remplaza a las propuestas en la campaña presidencial colombiana

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Martina Castells González

Bogotá, 18 may (EFE).- La campaña para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia se libra cada vez más en las redes sociales con contenidos generados con inteligencia artificial (IA) en los que el humor y la parodia reemplazan formatos tradicionales para divulgar propuestas políticas y captar la atención de los electores.

Casi todos los candidatos han recurrido a videos creados con IA, con caricaturas de los aspirantes convertidos en protagonistas de ‘frutinovelas’, recreaciones inspiradas en el universo de Harry Potter o montajes que los muestran disputando partidos de fútbol con la selección colombiana en época del Mundial para viralizar mensajes de campaña.

Uno de los que más ha explotado este formato es el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, conocido como ‘el Tigre’, cuya campaña y cuentas afines han difundido contenidos en los que aparece convertido en felino o rodeado de animales que bailan en sus mitines políticos.

Entre los videos más difundidos de De la Espriella hay una pieza en la que el candidato llega a Jamundí, uno de los municipios más afectados por el conflicto colombiano, situado en el suroeste del país, para capturar a Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.

Con música épica y mensajes como «Yo te protejo», el montaje recuerda a los videos creados con inteligencia artificial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con una narrativa que remite al discurso de seguridad del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

El analista político Yann Basset, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad del Rosario, explica a EFE que este fenómeno refleja una transformación profunda de las campañas electorales, pero también un «empobrecimiento considerable» del debate político.

A su juicio, las campañas se están concentrando cada vez más en contenidos segmentados para redes sociales y menos en escenarios de confrontación entre candidatos: «La campaña es el momento para confrontarse con los demás, para intercambiar (ideas), y eso no se está viendo».

Otros aspirantes también han recurrido a contenidos similares, como Paloma Valencia, candidata por el partido de derecha Centro Democrático, quien aparece en un video en el que disputa un partido de fútbol como representante de la selección colombiana.

En la pieza, la senadora viste los colores del equipo nacional y juega junto a su compañero de fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, frente a un equipo liderado por Iván Cepeda, candidato del partido de izquierda Pacto Histórico, coalición del presidente Gustavo Petro.

Basset sostiene que muchas veces estos contenidos sustituyen la discusión de fondo y agrega que las campañas «parecen muy encerradas en sus grupos de seguidores».

Aunque reconoce que este tipo de formatos pueden intentar acercar la política al público joven, duda de que eso se traduzca necesariamente en participación electoral.

«Podemos usarla para tratar de ser inventivos y llegar a públicos nuevos, pero siento que en esta campaña esto realmente sustituye lo sustancial», apunta.

‘Frutinovelas’

En otra de las tendencias adoptadas por las campañas, varios aspirantes aparecen en las llamadas ‘frutinovelas’, videos inspirados en un fenómeno viral de TikTok en los que frutas caricaturizadas protagonizan historias melodramáticas narradas como si fueran telenovelas.

El candidato Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad & Compromiso, publicó en sus redes sociales uno de estos videos en el que aparece convertido en «Fajarduyá», mientras Abelardo de la Espriella se transforma en «Ajisardo» e Iván Cepeda en «Cepera», y así protagonizan una historia de triángulos amorosos, engaños y disputas para conquistar a «Manzalombia».

Incluso Iván Cepeda, que parecía más tímido en el uso de la IA, lanzó esta semana un video en el que aparece una nevera que dice estar feliz porque gracias al aumento del salario mínimo del Gobierno de Petro puede estar llena de mercado.

Basset considera que el uso de inteligencia artificial en propaganda electoral es, hasta cierto punto, «una evolución bastante natural» de las herramientas digitales utilizadas desde hace años en política.

Sin embargo, advierte que deben existir límites éticos claros, especialmente frente a videos falsos o manipulados.

En cuanto al carácter emocional de las campañas digitales, el profesor cree que la tendencia no comenzó con la IA, sino con las redes sociales y alerta sobre el riesgo de construir campañas diseñadas únicamente para maximizar la viralidad y agradar al algoritmo.

«Los candidatos corren el riesgo de encerrarse en una burbuja», dice, pues el éxito en redes puede generar una falsa sensación de apoyo popular que no siempre se traduce en votos reales. EFE

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