The Swiss voice in the world since 1935

La inteligencia artificial superará pronto a la humana según el experto Brett King

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Astaná, 4 sep (EFE).- La inteligencia artificial (IA) pronto superará a la inteligencia humana, creando una situación en la que por primera vez en la historia la humanidad se enfrentará a una inteligencia alternativa capaz de competir con el hombre, declaró este jueves el experto en tecnofinanzas y nuevas tecnologías australiano Brett King.

Según el autor del podcast Breaking Banks, la IA podría ser la fuerza destructiva más poderosa para la civilización humana y nuestros sistemas económicos.

«La IA es un punto de inflexión radical y está transformando nuestra forma de vida», dijo a EFE el experto en los márgenes del foro financiero «Astana finance days» en Kazajistán.

King opina que otro factor que podría tener un impacto social equiparable al de la IA «es, quizás, el cambio climático».

«Sin embargo, la IA cambiará la sociedad de manera que ni siquiera podemos imaginar hoy, y lo está haciendo mucho más rápido de lo que esperábamos», insistió.

A la vez, no descartó la posibilidad de que el manejo de la IA permita convertirla en una herramienta a disposición del hombre y no un desafío para la humanidad.

«Dado el papel que desempeñará la inteligencia artificial y el desafío que plantea el cambio climático, nosotros (la humanidad) debemos desarrollar un cierto mecanismo que nos permita gestionar el mundo mediante el consenso», que permitirá evitar grandes conflictos y unirá a los países, resumió.EFE

kk-mos/ads

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR