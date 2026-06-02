La inteligencia artificial y la robótica marcan inicio de Smart City Latam 2026 en México

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Puebla (México), 2 jun (EFE).- La inteligencia artificial, la robótica y el análisis de datos se perfilan como algunas de las principales herramientas para transformar la seguridad, la movilidad y la gestión urbana en América Latina, coincidieron este martes especialistas y expositores durante la apertura del Smart City Expo LATAM Congress 2026 en Puebla (centro de México).

La edición número 11 del encuentro, que se realizará del 2 al 4 de junio, reúne a representantes de más de mil ciudades, organismos internacionales, empresas, académicos y gobiernos locales para discutir soluciones enfocadas en movilidad, digitalización, cambio climático y prosperidad económica.

A lo largo de la jornada inaugural se presentaron desarrollos tecnológicos enfocados en navegación autónoma, análisis predictivo y sistemas robóticos para tareas de vigilancia, rescate y monitoreo en entornos urbanos y condiciones adversas.

Uno de los anuncios que marcó la apertura del congreso fue la incorporación del Departamento de Estado de Estados Unidos como aliado estratégico del evento, con el objetivo de impulsar mecanismos de cooperación internacional, transferencia tecnológica y financiamiento para ciudades latinoamericanas.

Por su parte, la directora del Smart City Expo LATAM Congress, Fabiola Vega Concha, señaló en entrevista para EFE que esta edición busca consolidar los esfuerzos impulsados tras el regreso del evento a Puebla en 2025 y fortalecer las alianzas entre gobiernos, empresas e instituciones para dar soluciones urbanas en la región.

Destacó que el congreso se ha convertido en un espacio de encuentro entre quienes enfrentan los retos de las ciudades y quienes desarrollan herramientas para resolverlos.

“Tenemos reunidos a los que necesitan soluciones y a los que tienen las soluciones”, afirmó.

Vega también resaltó la participación oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, una colaboración inédita para el encuentro.

“Ahora más que nunca la vinculación con Estados Unidos es muy importante”, señaló, al considerar que esta alianza permitirá fortalecer el intercambio de experiencias, contenidos y oportunidades de cooperación para América Latina.

En ese contexto, la consejera económica de la Embajada de Estados Unidos en México, Hilary Fuller Renner, destacó la importancia de que las ciudades adopten infraestructura digital segura, interoperable y basada en proveedores confiables para fortalecer la ciberseguridad, atraer inversiones y garantizar la protección de datos.

La funcionaria advirtió que la dependencia de tecnologías no confiables puede generar riesgos de seguridad, mayores costos y limitar la capacidad de innovación tanto de gobiernos como de empresas.

“Las decisiones sobre tecnología confiable no son simplemente decisiones técnicas de adquisición; son decisiones económicas y de gobernanza de largo plazo que determinan cómo nuestras ciudades, regiones y naciones crecen, se adaptan y compiten con el tiempo”, afirmó Fuller.

Ciudades más tecnológicas

Durante la ceremonia inaugural, el presidente de PRONUS Events, Manuel Redondo, sostuvo que la transformación de las ciudades requiere tanto del desarrollo tecnológico como de la colaboración entre las personas.

El directivo afirmó que herramientas como la inteligencia artificial y el análisis de datos permiten mejorar la gestión pública y elevar la calidad de vida de la población.

“Las ciudades inteligentes no son un lujo del futuro, son una necesidad del presente”, expresó.

Asimismo, destacó la importancia de los encuentros presenciales en un contexto cada vez más digitalizado.

“En un mundo hiperdigitalizado, la presencialidad es precisamente lo que nos mantiene unidos. La presencialidad es lo que nos mantiene siendo personas”, señaló.

En el evento participarán más de 300 presidentes municipales en el Segundo Encuentro Nacional de Alcaldes por la Innovación y la Prosperidad Compartida, impulsado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), con el objetivo de intercambiar experiencias y fortalecer alianzas para impulsar proyectos relacionados con sostenibilidad e innovación.

Ante ese panorama, también se contempla la realización de los LATAM Smart City Awards, reconocimiento internacional que distingue proyectos enfocados en transformar ciudades de América Latina mediante innovación y tecnología.

Con la participación de más de 8.000 asistentes, 320 ponentes y representantes de más de mil ciudades, Puebla vuelve a posicionarse como uno de los principales puntos de encuentro para debatir el futuro urbano de América Latina. EFE

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