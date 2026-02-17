La inteligencia sueca cree que la amenaza rusa aumentará en los próximos años

1 minuto

Copenhague, 17 feb (EFE).- El servicio de inteligencia sueco señaló este martes que cree que la situación de amenaza procedente de Rusia ha aumentado y que podría empeorar en los próximos años, así como el riesgo de guerra híbrida y actos de sabotaje.

«La situación de seguridad ha empeorado. Las amenazas contra Suecia son muy graves y estimamos que podrían empeorar aún más», dijo el teniente general Thomas Nilsson, jefe del servicio de inteligencia militar sueco (Must) en la presentación de su informe anual.

El informe apunta que Rusia tiene un plan operativo concreto contra Suecia y la OTAN y que la amenaza se incrementará a la vez que lo haga la capacidad militar en la zona próxima a este país escandinavo.

El Must aseguró que hay señales que sugieren que Rusia está ampliando su guerra híbrida y que ésta aumentará probablemente en frecuencia, dimensión y asunción de riesgos hasta 2030.

«Hemos visto sabotajes realizados en nuestros países vecinos, Polonia, los países bálticos y también Alemania», afirmó Nilsson.

Rusia tiene capacidad de combatir a unidades militares e instalaciones en su área más próxima, provocar trastornos y atacar infraestructura militar y civil, según el informe.

Para dentro de un plazo de tres a cinco años, podría ser capaz de tomar control sobre pequeñas áreas estratégicas fronterizas, de acuerdo con el Must. EFE

alc/cph/rod