La intensas lluvias en el este de México dejan un muerto y seis localidades afectadas

Ciudad de México, 26 dic (EFE).- Una persona murió en el municipio de San Andrés Tuxtla, en el estado mexicano de Veracruz (este), tras ser arrastrada por la corriente al intentar cruzar un arroyo, como consecuencia de las intensas lluvias registradas en la región, informaron este viernes autoridades de Protección Civil.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), las precipitaciones provocaron el desbordamiento de ríos y arroyos en varios municipios del sur del estado, lo que dejó al menos seis localidades afectadas en Ángel R. Cabada, San Andrés Tuxtla y Catemaco.

La víctima perdió la vida al intentar cruzar un arroyo crecido por las lluvias, señalaron autoridades locales, que realizaron las diligencias correspondientes y brindan acompañamiento a los familiares.

Ante la emergencia, el Gobierno de México activó una fuerza de tarea interinstitucional integrada por el Ejército y la Guardia Nacional, que pusieron en marcha el Plan DN-III-E en su fase de auxilio, con el objetivo de salvaguardar a la población en zonas de riesgo.

En el municipio de Catemaco, las fuerzas federales realizaron recorridos de reconocimiento en áreas vulnerables para exhortar a la población a trasladarse a zonas seguras o a refugios temporales.

También hicieron labores de desazolve en unas 200 viviendas y limpieza de calles, así como el retiro de árboles y la colocación de costales para contener el cauce del río La Palma.

Protección Civil estatal informó que las lluvias ocasionaron el desbordamiento de un río de respuesta rápida en Catemaco, así como de afluentes en Ángel R. Cabada y un arroyo en San Andrés Tuxtla, además de encharcamientos viales y el ingreso de agua a viviendas, cuyos daños continúan en proceso de evaluación.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a no cruzar ríos, arroyos ni vialidades inundadas y a mantenerse informada a través de canales oficiales, mientras continúan las labores de atención y monitoreo en la zona afectada.

Entre el 7 y el 11 de octubre de 2025, México registró lluvias extraordinarias que afectaron los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, donde se presentaron severas inundaciones y deslaves que provocaron la muertes de 83 personas y 17 desaparecidos.

El Gobierno mexicano estimó entonces que unas 100.000 viviendas se vieron afectadas, además de infraestructura. EFE

