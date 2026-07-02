La internacional argentina Mailén renueva con el club español Ceuta de fútbol sala

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Ceuta (España), 2 jul (EFE).- La Agrupación Deportiva Ceuta, equipo de la Primera División Iberdrola de fútbol sala, anunció este jueves la renovación hasta junio de 2027 de la ala-cierre internacional argentina Mailén Romero, quien cumplirá así su segunda temporada en la máxima categoría femenina de este deporte en España.

Con este acuerdo, la jugadora de Godoy Cruz (provincia de Mendoza), de 28 años, defenderá por tercera temporada consecutiva la camiseta de la AD Ceuta Femenino Futsal, conjunto con el que en su primer curso (2023-24) consiguió el ascenso a la máxima competición española femenina de fútbol sala.

Mailén Romero se ha convertido, «por méritos propios, en una de las piezas fundamentales del proyecto deportivo, ya que su compromiso, calidad y rendimiento sobre la pista han sido claves, demostrando ser una futbolista determinante tanto en el juego como en la identidad competitiva del equipo», destacó el club en un comunicado.

La ala-cierre mendocina seguirá «aportando su experiencia, talento y liderazgo a un vestuario que afronta una nueva temporada con la máxima ilusión y ambición» en la Primera Iberdrola, añadió, al tiempo que mostró su satisfacción por la continuidad de la capitana, que «se ha ganado el reconocimiento de la afición y seguirá formando parte de la familia caballa».

La internacional argentina, quien marcó esta pasada campaña 8 goles en el debut del conjunto ceutí en la máxima competición nacional, defendió los colores de la selección absoluta de su país en el Mundial disputado del 21 de noviembre al 7 de diciembre de 2025 en Filipinas.

Tras jugar en el Säo José de Brasil y antes en el Racing Club de Avellaneda, el Villa Hipódromo y el Pacífico de su país, Mailén Romero firmó por la AD Ceuta procedente del CD Camoens ceutí, que militaba en Segunda División, por lo que este año cumplirá su cuarta temporada en esta ciudad autónoma. EFE

rp/cc/mr