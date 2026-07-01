La internacional costarricense Priscila Chinchilla no seguirá en el Atlético de Madrid

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Madrid, 1 jul (EFE).- La delantera internacional costarricense Priscila Chinchilla, que llegó al Atlético de Madrid en el pasado mercado de invierno, no seguirá la próxima temporada en el conjunto rojiblanco, tras acordar la rescisión de contrato, según informó este miércoles el club en un comunicado publicado en sus canales oficiales.

Priscila Chinchilla ha disputado 13 encuentros y ha marcado dos goles durante su etapa de seis meses en el Atlético.

«Desde el club agradecemos su trabajo y profesionalidad durante su etapa en el club y le deseamos la mayor de las suertes en su próximo reto profesional», añadió el Atlético. EFE

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