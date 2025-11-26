La internacional venezolana Odeth Betancourt, nueva jugadora del Plantel GmasB Granada

1 minuto

Granada, 26 nov (EFE).- El Plantel GmasB Granada, equipo que milita en la Liga Femenina 2, ha fichado hasta final de temporada a la pívot Odeth Betancourt, jugadora internacional venezolana que procede del Dijon francés.

Odeth Betancourt, de 25 años y 1,87 metros, es una jugadora llamada a marcar las diferencias en la Liga Femenina 2 española y se une para reforzar el juego interior del Plantel Gmas B, que sólo ha ganado un partido esta temporada.

La jugadora es internacional con Venezuela, con la que ha participado tanto en Juegos Olímpicos como en Juegos Panamericanos, tras formarse académica y deportivamente en Estados Unidos en la Western Kentucky University, informó el club granadino.

Odeth Betancourt llega procedente del Dijon francés y tiene experiencia en España al haber disputado la pasada campaña 24 partidos con el Mondragón Unibertsitatea. EFE

1010231

jag/agr/apa