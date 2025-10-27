La inversión española alcanza máximos en Latinoamérica después de triplicarse desde 2007

2 minutos

Madrid, 27 oct (EFE).- La inversión española directa en Latinoamérica se ha triplicado en los últimos 16 años, al pasar de un total de 82.000 millones de euros en 2007 a 245.216 millones en 2023, con lo que se encuentra en máximos históricos, según un estudio del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) presentado este lunes.

El documento destaca que México, Brasil y Argentina continúan siendo los principales destinos de la inversión española, mientras que Colombia, Chile y Perú han adquirido un protagonismo creciente en los últimos años.

La presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, destacó que existe la «imagen distorsionada» de que las multinacionales españolas se están retirando de Latinoamérica, cuando en realidad mantienen «una presencia sólida y una relación económica de confianza y crecimiento sostenido».

En 2024, hubo 2.100 empresas españolas que invirtieron en América Latina, mientras que solo 500 desinvirtieron, entre otros datos del informe, elaborado en colaboración con el Instituto Complutense de Estudios Internacionales de Madrid.

Además, en la última década el número de empresas inversoras con más de un 50 % de su capital de origen español se ha multiplicado por cuatro, de 2.330 en 2014 a 10.811 en 2024.

México concentra el 28,9 % de la inversión española en la región, seguido de Brasil (21,8 %), Argentina (19,4 %), Chile (9,5 %) y Colombia (5,8 %).

A pesar de las oscilaciones, la inversión productiva española muestra signos de recuperación desde 2020, especialmente en México, Colombia y Perú.

Ceapi es una asociación formada por 350 empresarios iberoamericanos. EFE

mmr/sgb/jl/rcf