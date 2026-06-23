La inversión extranjera directa creció un 1,7 % en Latinoamérica durante 2025, según Cepal

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Santiago de Chile, 23 jun (EFE).- La inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe creció apenas un 1,7 % en 2025 y alcanzó los 194.233 millones de dólares, informó este martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El organismo de Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile, explicó en un nuevo informe que esta cifra representó, en promedio, el 14 % de la formación bruta de capital fijo de la región y el 2,8 % del PIB en 2025, en un escenario que calificó de gran incertidumbre y elevadas tensiones mundiales.

El organismo señaló que el peso de la IED en las economías fue significativamente variable entre países, pero que en general «América del Sur y Centroamérica recibieron más inversiones en 2025», mientras que «en el Caribe la dinámica fue heterogénea».

Entre los receptores más beneficiados estuvo en primer lugar Brasil con 40 % del total y un aumento de los flujos que se acercó a los máximos de la década de 2010, mientras que México con 22 % registró el tercer monto más alto desde 1990, de acuerdo con el informe.

Seguidamente aparecen Chile con un 7 % del total, Perú y Colombia (6 %), Guyana (5 %), Costa Rica y República Dominicana (3 %).

«En el actual contexto global de interdependencia instrumentalizada es clave entender el vínculo entre el comercio y la inversión extranjera directa para diseñar políticas que nos permitan avanzar hacia un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible», señaló el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.

En ese sentido, añadió que para América Latina y el Caribe «más que una ausencia de instrumentos, vemos que prima la dificultad de integrar de manera coherente y estratégica las agendas de comercio, inversión y desarrollo productivo, lo que limita el impacto transformador que la IED podría tener en la región».

La inversión que ingresó en 2025 a la región tuvo una variación con respecto al año anterior, con una brecha que se acortó entre Estados Unidos y Europa como los mayores inversionistas.

El país norteamericano lideró con 35 %, pero durante 2025 se recibió (-11 %) de inversiones de este origen, mientras que las entradas europeas aumentaron y alcanzaron el 32 %, según Cepal.

Frente a los cambios en la política arancelaria de Estados Unidos, el organismo advirtió que el impacto sobre la IED en la región «es altamente heterogéneo entre países y sectores» y ofreció varias recomendaciones como la diversificación de mercados de exportación y orígenes de inversiones o ampliar oportunidades de comercio, inversión y desarrollo productivo entre los países de la región.

En relación con los sectores de destino, los servicios recibieron el 53% de la IED con un aumento de (+19,5 %), en tanto que las manufacturas fueron el 31% con una disminución del (-17,2 %).

Los recursos naturales fueron la tercera mayor variable con el 16%, y también tuvo un crecimiento durante el año anterior de (+7 %).

En contraste, Cepal indicó que las salidas de IED desde la región mostraron una recuperación en los últimos tres años, con un 19,3 % más que en 2024, lo que representó el segundo valor más alto registrado desde 2010 y un total de 62.286 millones de dólares.

El organismo internacional proyectó que el crecimiento económico de la región para este año será en promedio de 2,2 % debido a un entorno internacional complejo marcado por tensiones geopolíticas y condiciones financieras restrictivas. EFE

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