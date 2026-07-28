La inversión extranjera directa en República Dominicana crece 7,7 % en el primer semestre

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Santo Domingo, 28 jul (EFE).- La inversión extranjera directa (IED) en República Dominicana sumó más de 3.276 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 7,7 % más que en el mismo período del año anterior, informó este martes el Banco Central (BCRD).

Por sectores, la energía concentró el 27,8 % de la IED y el turismo el 20,1 %, seguidos por el desarrollo inmobiliario y la minería, ambos con una participación del 12,4 %.

El Banco Central destacó que el comportamiento de la inversión extranjera se produjo en un contexto internacional de recuperación desigual de los flujos globales de inversión y atribuyó el desempeño del país a factores como la estabilidad económica y política, la seguridad jurídica y los incentivos a la inversión.

La institución también informó de que las exportaciones totalizaron 8.745 millones de dólares en el primer semestre, un 16,6 % más que en mismo periodo del año anterior, impulsadas principalmente por el aumento de las ventas de oro, mientras que los ingresos por turismo ascendieron a 6.716 millones de dólares, un 15,3 % más, tras la llegada de más de 6,5 millones de visitantes.

Además, señaló que los ingresos por inversión extranjera, remesas, turismo, exportaciones de bienes y otros servicios superaron conjuntamente los 26.500 millones de dólares entre enero y junio, unos 2.800 millones más que en el igual período de 2025.

El Banco Central prevé que la inversión extranjera directa supere los 5.300 millones de dólares al cierre de 2026, pese al entorno internacional y a la creciente competencia entre países por atraer nuevos capitales.EFE

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