La inversión extranjera global aumentó un 14 % en 2025 tras dos años de debilidad

2 minutos

Ginebra, 20 ene (EFE).- La inversión extranjera global ascendió en 2025 a 1,6 billones de dólares, un 14 % más que en el ejercicio anterior, lo que supuso una recuperación tras dos años de debilidad, indicó este martes ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Gran parte del incremento (140.000 millones de un total de 210.000) se debió sin embargo a flujos entre centros financieros globales, por lo que excluyendo éstos la inversión mundial real slo creció un 5 %, así que la recuperación subyacente «sigue siendo limitada», analizó la agencia de Naciones Unidas.

UNCTAD también advirtió de que persiste la debilidad en indicadores como el valor de las fusiones y adquisiciones (que cayó un 10 %), mientras bajó un 16 % la financiación internacional de proyectos, lo que marcó un cuarto año consecutivo de descensos en este sentido.

También hubo una brusca caída, del 16 %, en los anuncios de proyectos de nueva planta, lo que unido a lo anterior muestra una recuperación «más impulsada por transacciones financieras que por una amplia expansión de la inversión», subrayó la agencia.

Mientras los flujos inversores hacia las economías desarrolladas aumentaron un 43 %, hasta los 728.000 millones de dólares, impulsados por Europa y los grandes centros financieros, las economías en desarrollo vieron disminuir la llegada de estos capitales un 2 %, hasta los 877.000 millones de dólares.

UNCTAD indicó por otra parte que la inversión se concentra cada vez más en unos pocos sectores estratégicos de gran intensidad de capital, como los centros de datos, que acapararon una quinta parte de los proyectos de nueva planta en 2025.

Las estadísticas de UNCTAD mostraron que los principales países receptores de inversión en centros de datos el pasado año fueron Francia (69.000 millones de dólares), Estados Unidos (29.000 millones), Corea del Sur (21.000 millones), Brasil (10.000 millones), España y Tailandia (ambos con 9.000 millones).

El valor de la inversión en los proyectos de semiconductores creció un 35 %, mientras que se evidenció una disminución drástica en algunos sectores expuestos a aranceles y dependientes de cadenas globales de valor como los textiles, la electrónica o la maquinaria.

La agencia de la ONU anticipa que los flujos de inversión global podrían aumentar moderadamente en 2026 si las condiciones de financiación siguen mejorando, aunque el crecimiento real podría verse lastrado por las tensiones geopolíticas, la incertidumbre política y la fragmentación económica. EFE

abc/psh