La inversión fija bruta de México cae un 6,4 % en noviembre

Ciudad de México, 5 feb (EFE).- La inversión fija bruta en México bajó un 6,4 % interanual en noviembre pasado a causa de una caída en la maquinaria y equipo, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este resultado de noviembre de 2025 fue por el retroceso anual del 14,5 % en la maquinaria y equipo, detalló el instituto autónomo.

La inversión privada bajó un 4,9 % interanual, mientras que la pública se desplomó un 14,6 %.

De esta forma, la inversión fija bruta acumuló una caída del 7,3 % interanual en los primeros once meses del año, con retrocesos del 5,4 % en la construcción y de 9,3 % en la maquinaria y equipo.

La inversión privada también decreció un 4,9 % interanual de enero a noviembre y la pública un 19,7 %.

Por otro lado, la inversión se elevó un 0,4 % en noviembre frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad.

Esto ocurrió por el avance mensual del 1,5 % en la construcción, en contraste con un retroceso del 0,2 % en la maquinaria y equipo.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció el 0,5 % anual en 2025 y aumentó un 1,6 % en el cuarto trimestre, con lo que evitó una recesión.

La inversión fija bruta de México creció el 3,4 % en 2024 y se disparó el 19,7 % en 2023 ante el auge del fenómeno de relocalización de cadenas (nearshoring).

Además, subió el 6 % en 2022 y en 2021 repuntó el 10 % tras la peor etapa de la pandemia del coronavirus, que provocó una contracción del 18,2 % en la inversión en 2020.

La inversión fija bruta permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo, según el Inegi, y está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año. EFE

