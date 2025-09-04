The Swiss voice in the world since 1935

La inversión fija bruta de México cayó un 6,9 % interanual en el primer semestre

Ciudad de México, 4 sep (EFE).- La inversión fija bruta mexicana cayó un 6,9 % interanual en el primer semestre de 2025, y tan solo en junio decreció en un 6,4 %, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este resultado de los primeros seis meses del año fue por los retrocesos anuales del 8,4 % en la maquinaria y equipo y del 5,4 % en la construcción, detalló el instituto autónomo con base en cifras originales.

La inversión privada cayó un 4,8 % interanual y la pública se desplomó un 22,4 % en el periodo.

Pero solo en junio la inversión decreció un 6,4 % interanual ante la contracción del 9,7 % en la maquinaria y equipo y del 3,2 % en la construcción, detalló el instituto autónomo con base en cifras originales.

La inversión privada se redujo el 3,9 % interanual y la pública se desplomó el 24 %.

Por otro lado, la inversión decreció el 1,4 % en junio frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad.

Esto ocurrió por la caída mensual del 1,6 % en la maquinaria y equipo, acompañada de una contracción del 0,8 % en la construcción respecto al mes precedente.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció el 1,5 % anual en 2024, aunque en el cuarto trimestre cayó el 0,6 % trimestral, su primera contracción en tres años.

La inversión fija bruta de México creció el 3,4 % anual en 2024 y se disparó el 19,7 % en 2023 ante el auge del fenómeno de relocalización de cadenas (nearshoring).

Antes, subió el 6 % anual en 2022 y en 2021 repuntó el 10 % tras la peor etapa de la pandemia del coronavirus, que provocó una contracción del 18,2 % en la inversión en 2020.

La inversión fija bruta permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo, según el Inegi, y está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año. EFE

