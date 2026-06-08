La inversión global en armas nucleares se disparó un 19 % y batió récords en 2025

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Antonio Broto

Ginebra, 9 jun (EFE).- Las nueve potencias nucleares reconocidas gastaron una cifra récord de 118.800 millones de dólares en armamento atómico el pasado año, un ascenso del 19 % o de 16.800 millones de dólares en cifras absolutas, advirtió este martes un estudio de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN).

Esta coalición de organizaciones de la sociedad civil, ganadora del Nobel de la Paz en 2017, subrayó que este gasto alimenta el «peligroso panorama geopolítico actual», en el que ya se reconoce ampliamente que el riesgo de utilización de armas nucleares en un conflicto es el más alto desde el fin de la Guerra Fría.

«Es inconcebible que estos nueve países estén gastando miles de millones en una falsa promesa de seguridad. Las armas nucleares no pueden utilizarse sin provocar una catástrofe», advirtió al publicarse el informe la directora de programas de ICAN y coautora del estudio, Susi Snyder.

Estados Unidos y China en cabeza

Estados Unidos lideró una vez más este gasto con una suma mayor que el resto de potencias juntas, 69.200 millones de dólares, una cantidad que, según indicó ICAN, podría cubrir durante 19 años el presupuesto actual de las Naciones Unidas, organización que atraviesa graves estrecheces financieras.

También fue el país donde el gasto creció más, un 22 %, seguido de Pakistán (18 %) y Reino Unido (17 %).

En segundo lugar en términos absolutos se situó China, con un gasto en armas nucleares de 13.500 millones de dólares, y le siguió Reino Unido, que con 12.600 millones de dólares superó en 2025 a Rusia (9.500 millones de dólares).

A continuación se situaron Francia (7.700 millones de dólares), India (2.800 millones), Pakistán (1.500 millones), Israel (1.200 millones) y Corea del Norte (656 millones), según las cifras de ICAN.

La coalición impulsora del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares recalcó que el panorama a largo plazo no muestra síntomas de reducción de este gasto, con potencias como Estados Unidos, Francia o Reino Unido consagradas a programas de rearme que incluso se prolongan en algunos casos al siglo XXII.

«Los nueve Estados planean mantener y modernizar sus fuerzas nucleares durante décadas, desviando miles de millones de dólares de necesidades reales de la humanidad», destacó la otra coautora del informe, Alicia Sanders-Zakre, responsable de política de ICAN.

La coalición calculó que, por ejemplo, el gasto diario en arsenales atómicos podría sacar a dos millones de personas de situaciones de inseguridad alimentaria.

Empresas implicadas

El informe muestra asimismo que el sector privado ganó al menos 38.000 millones de dólares en contratos de armamento nuclear, y la lista de beneficiadas la encabezaron las estadounidenses Honeywell (5.270 millones de dólares), Lockheed Martin (4.509 millones) Fluor (3.842 millones) y Northrop Grumman (3.166 millones).

También figuran en la lista multinacionales conocidas en otros sectores, como el consorcio europeo Airbus (783 millones de dólares en ingresos relacionados con armas nucleares), la estadounidense Boeing (635 millones) o la británica Rolls-Royce (1.557 millones). EFE

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