La inversión minera en Perú registra casi 400 millones de dólares en enero y crece 8,9 %

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Lima, 25 mar (EFE).- La inversión minera en Perú aumentó el pasado enero un 8,9 % respecto a al mismo mes de 2025, al alcanzar los 398 millones de dólares, informó este miércoles el Ministerio de Energía y Minas, que destacó que el crecimiento ha sido impulsado por el dinamismo de los rubros de infraestructura (83,3 %) y exploración (32,9 %).

A través de un comunicado, el Gobierno de Perú detalló que a nivel territorial, la inversión se concentró en los departamentos sureños de Arequipa, Moquegua, Ica y Apurímac, que en conjunto representaron cerca del 49,6 % del total nacional, según cifras del Boletín Estadístico Minero (BEM) que publica mensualmente el ministerio.

El rubro infraestructura registró inversiones por 112 millones de dólares en enero de 2026, lo que significó un crecimiento de 83,3 % en comparación con enero de 2025, debido a la ejecución de obras destinadas al fortalecimiento de instalaciones, ampliación de capacidades operativas y mejora de los sistemas de soporte productivo en diversas unidades mineras del país.

Por su parte, la inversión en exploración ascendió a 52 millones de dólares, un crecimiento de 32,9 % en relación al año anterior, explicado principalmente por los avances en las campañas de perforación y estudios geológicos en las Unidades Económicas Administrativas ‘CMZ 3’ y ‘CMZ 4’ del proyecto cupífero Zafranal, en el departamento de Arequipa.

Para el ministerio, el notable incremento en infraestructura responde al mayor ritmo de ejecución de obras vinculadas a ampliaciones, sostenimiento operativo y mejoras logísticas en diversas unidades mineras, mientras que el crecimiento en exploración refleja la continuidad de campañas orientadas a la reposición y ampliación de recursos minerales.

Por otro lado, la inversión en el rubro desarrollo y preparación, en el primer mes del año, ascendió a 70 millones de dólares, registrando un incremento de 1,5 %, mientras que en el rubro equipamiento minero, las inversiones alcanzaron 48 millones de dólares, registrando una contracción de 19,5 % respecto a enero de 2025.

«Estas cifras reflejan el importante dinamismo que está alcanzando el sector minero en el Perú, así como la confianza que genera el Perú para seguir impulsando mayores inversiones que, a su vez, contribuirán al crecimiento económico, la generación de empleo y la creación de beneficios para millones de peruanos», señaló el Ministerio. EFE

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