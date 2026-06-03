The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La inversión pública crece en Perú 11,4 % y supera 6.300 millones de dólares en 2026

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Lima, 2 jun (EFE).- La inversión pública creció en Perú un 11,4 % en lo que va de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior, y alcanzó una ejecución de 21.591 millones de soles (6.340 millones de dólares), informó este martes el Ministerio de Economía y Finanzas en una nota de prensa.

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, destacó que esta cifra consolida a la inversión pública como uno de los principales motores del dinamismo de la construcción y del crecimiento de la economía peruana.

«Este resultado confirma que la inversión pública mantiene una trayectoria favorable y sigue siendo un factor clave para dinamizar la economía en las regiones. Su crecimiento sostenido impulsa obras, genera empleo y contribuye al cierre de brechas en beneficio de millones de peruanos», señaló Acuña en la información difundida.

Detalló que el resultado registrado en enero-mayo respondió al mayor avance de los gobiernos regionales, que ejecutaron 5.388 millones de soles, lo que representó un crecimiento de 16,8 % respecto a similar periodo del 2025.

En este caso destacaron los gobiernos regionales de Loreto, con 507 millones de soles, Junín, con 466 millones y Piura, con 450 millones.

En el caso del Gobierno central, la ejecución alcanzó 9.386 millones de soles, con un crecimiento de 10,2 % en los primeros cinco meses del año impulsado, principalmente, por sectores como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con una ejecución de 2.251 millones de soles.

El ministro agregó que el crecimiento de la inversión pública y del consumo interno de cemento refleja un mayor movimiento en obras y edificación, sectores que generan puestos de trabajo y contribuyen al dinamismo general de la economía. EFE

pbc/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR