La inversión pública crece en Perú 11,4 % y supera 6.300 millones de dólares en 2026

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Lima, 2 jun (EFE).- La inversión pública creció en Perú un 11,4 % en lo que va de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior, y alcanzó una ejecución de 21.591 millones de soles (6.340 millones de dólares), informó este martes el Ministerio de Economía y Finanzas en una nota de prensa.

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, destacó que esta cifra consolida a la inversión pública como uno de los principales motores del dinamismo de la construcción y del crecimiento de la economía peruana.

«Este resultado confirma que la inversión pública mantiene una trayectoria favorable y sigue siendo un factor clave para dinamizar la economía en las regiones. Su crecimiento sostenido impulsa obras, genera empleo y contribuye al cierre de brechas en beneficio de millones de peruanos», señaló Acuña en la información difundida.

Detalló que el resultado registrado en enero-mayo respondió al mayor avance de los gobiernos regionales, que ejecutaron 5.388 millones de soles, lo que representó un crecimiento de 16,8 % respecto a similar periodo del 2025.

En este caso destacaron los gobiernos regionales de Loreto, con 507 millones de soles, Junín, con 466 millones y Piura, con 450 millones.

En el caso del Gobierno central, la ejecución alcanzó 9.386 millones de soles, con un crecimiento de 10,2 % en los primeros cinco meses del año impulsado, principalmente, por sectores como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con una ejecución de 2.251 millones de soles.

El ministro agregó que el crecimiento de la inversión pública y del consumo interno de cemento refleja un mayor movimiento en obras y edificación, sectores que generan puestos de trabajo y contribuyen al dinamismo general de la economía. EFE

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