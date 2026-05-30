La inversión privada en Perú creció 13,2 % en primer trimestre de 2026 por auge en minería

1 minuto

Lima, 30 may (EFE).- La inversión privada en Perú creció 13,2 % en el primer trimestre de 2026 impulsada por la inversión minera que se expandió en un 41,2 %, la mayor tasa desde 2011, según informó este sábado el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El banco emisor detalló que el alza de la inversión privada estuvo impulsada principalmente por la expansión a dos dígitos de la inversión no residencial (16 %), sostenida por la aceleración de la inversión minera y el buen desempeño del rubro no minero.

En ese primer trimestre del año también destacó el avance de proyectos de infraestructura en el sector transporte, como la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez, la Línea 2 del Metro de Lima y proyectos viales en las carreteras IIRSA Norte y Red Vial N°6.

Añadió que, en el segmento residencial, la inversión pasó de crecer el 5,3 % interanual en el cuarto trimestre de 2025 a 7,3 % en el primer trimestre de 2026, reflejando el dinamismo del segmento autoconstrucción y del sector inmobiliario, en un entorno de aumento del empleo y de los ingresos reales en el mercado laboral formal, sumado a las mayores colocaciones de créditos hipotecarios.

En el 2025, la inversión privada anual creció 10 %, donde la inversión minera destacó con un 19 % de alza, seguida por la no minera con el 11,7 %.EFE

mmr/cpy