La italiana MPS adquiere el control de Mediobanca al llegar con su opa el 62 % del capital

2 minutos

Roma, 8 sep (EFE).- La oferta pública de adquisición lanzada por la italiana Banca Monte Paschi Siena (MPS) por Mediobanca alcanzó este lunes el 62,29 % del capital, asegurando su mayoría absoluta y el control de la entidad.

La opa fue calificada de «hostil» por Mediobanca, aunque algunos de sus principales accionistas italianos, como las familias Del Vecchio y Caltagirone, apoyaban la fusión con MPS.

La oferta de cambio y adquisición de acciones terminaba este 8 de septiembre y, a su término, MPS ha logrado captar el 62,29 % del capital de la otra entidad, según avanzan los medios especializados como ‘Il Sole 24 Ore’.

El pasado jueves, el Consejo de Administración de Mediobanca había reiterado su rechazo a la opa de MPS, que tiene participación del Estado italiano desde que fuera intervenida para salvarla en 2017.

Los administradores de Mediobanca consideraban que la oferta «carece de lógica industrial» y no ofrecía ventajas para sus accionistas.

Anteriormente, MPS, el banco más antiguo del mundo, ya había superado el umbral mínimo de aceptación del 35 % tras ofrecer un incentivo en efectivo de 750 millones de euros que elevó el valor total de la oferta en acciones por encima de los 16.000 millones.

La opa recibió el visto bueno tanto de la Comisión Nacional para las Sociedades y la Bolsa italianas (Consob) como del Banco Central Europeo (BCE), incluso en un escenario con una participación inferior al 50 %.

Algunos de los principales accionistas italianos de Mediobanca, como las familias Del Vecchio y Caltagirone, que juntas poseen casi el 30 % de su capital, apoyan la fusión con MPS, frente al 35 % que se declaró a favor de la operación, informaron los medios italianos. EFE

