La italiana Plenitude incorpora a Ares en su accionariado con una participación del 20 %

2 minutos

Roma, 4 nov (EFE).- La empresa energética italiana Plenitude anunció este martes la incorporación del fondo Ares Alternative Credit, filial de Ares Management Corporation, en su accionariado con una participación del 20 %, valorada en 2.000 millones de euros.

«La llegada de un nuevo inversor pone de relieve el atractivo de nuestro modelo de negocio distintivo y destaca la evolución del valor de Plenitude», afirmó en un comunicado el consejero delegado de Eni Plenitude, Stefano Goberti, al añadir que continuarán «avanzando con determinación en este proyecto de crecimiento común».

La participación, que ya ha sido aprobada, se basa en una valoración del capital social de 10.000 millones y un valor empresarial de más de 12.000 millones, según la compañía.

La empresa Ares se mostró «muy satisfecha por haber completado» la inversión en Plenitud.

Plenitude es la empresa de Eni que integra la venta y comercialización de gas y electricidad para familias y empresas con la producción de energía renovable y la gestión de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Según la empresa, esta transacción «forma parte integral de la estrategia de Eni para potenciar el valor de sus empresas satélite activas en negocios de transición energética mediante la entrada de socios estratégicos y capital alineado que apoye sus planes de desarrollo».

Plenitude suministra actualmente energía a unos 10 millones de clientes europeos y gestiona una red de 22.000 puntos de recarga pública para vehículos eléctricos.

La empresa también prevé alcanzar los 10 GW de capacidad renovable instalada a nivel mundial. EFE

