La Izquierda alemana renueva su cúpula y llama «genocidio» la actuación de Israel en Gaza

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Berlín, 20 jun (EFE).- El partido alemán La Izquierda renovó este sábado parcialmente su cúpula en un congreso federal marcado sobre los debates sobre Palestina y en el que la formación acordó utilizar la calificación de «genocidio» para los actos cometidos por Israel en la Franja de Gaza, como única fuerza en Alemania.

Luigi Pantisano fue elegido copresidente de la formación en sustitución de Jan van Aken, que no volvió a presentarse por motivos de salud, con solo un 53,3 % de los votos de los delegados reunidos en Potsdam (este).

Al tiempo, la colíder Ines Schwerdtner fue reelegida con un 85,7 % de los votos, con lo que mejoró el resultado del 79,8 % obtenido en 2024.

En su discurso, Pantisano, hijo de inmigrantes italianos, llamó a «organizar la resistencia» contra las reformas sociales impulsadas por el Ejecutivo del conservador Friedrich Merz, al que acusó de querer «enriquecer más a sus amigos ricos» con los recortes.

El mal resultado logrado por Pantisano tiene que ver, según algunos medios, con unas polémicas declaraciones realizadas este viernes al tabloide Bild, en las que llamó «fascistas» a los democristianos de Merz y dijo que no había diferencia entre ellos y la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

El congreso también estuvo definido por los debates sobre Palestina de La Izquierda, que en el curso de la guerra de Gaza ha sufrido numerosas luchas intestinas entre las facciones de los más preocupados por el antisemitismo y la responsabilidad histórica alemana por el Holocausto y los que exigían una condena más clara a las acciones del Gobierno del israelí Benjamin Netanyahu.

Finalmente se consiguió aprobar una moción de la dirección, limada tras numerosas negociaciones, en la que se utiliza la palabra «genocidio» para describir los actos contra los civiles de Gaza, aunque también se condenan los crímenes del grupo islamista Hamás y se defiende el «derecho a existir» de Israel.

«Diversas organizaciones internacionales, organizaciones de derechos humanos y numerosos juristas expertos en derecho internacional hablan de un genocidio contra los palestinos en Gaza. Nos unimos a esta valoración», afirma.

Una moción alternativa más categórica, presentada por el ala más propalestina del partido y que no mencionaba el apoyo a la existencia de Israel, logró también un tercio de los votos de los aproximadamente 500 delegados.

El tema ya había causado polémica esta semana, cuando se había filtrado a medios alemanes que algunos cargos de las juventudes de La Izquierda habían hablado supuestamente en mensajes privados de «campos de concentración israelíes» y de un «genocidio israelí en nombre de los judíos», además de alabar a Stalin y a Mao, entre otros.

La jefa del grupo parlamentario de La Izquierda, Heidi Reichinnek, se distanció de estas declaraciones y exigió a las juventudes que tomaran medidas de inmediato contra los involucrados.

En las últimas legislativas en febrero de 2025, la formación izquierdista se hizo con el 8,8 % de los votos, pero según las encuestas de intención de voto sus apoyos van en aumento e incluso se especula que podría desempeñar un papel a la hora de impedir que la ultraderecha llegue al gobierno en algunas regiones del Alemania donde se celebran elecciones en otoño. EFE

cph/psh