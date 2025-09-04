La izquierda europea promueve una nueva moción de censura contra la Comisión Von der Leyen

Bruselas, 4 sep (EFE).- El grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo comenzó este jueves a recoger firmas para tratar de sacar adelante una moción de censura contra la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen, que de conseguir las 72 firmas necesarias para su tramitación se convertiría en el segundo intento de hacer caer al Ejecutivo comunitario en este 2025.

El texto, al que ha tenido acceso EFE, basa su rechazo a la Comisión Europea en el acuerdo comercial al que Bruselas llegó con Washington para evitar la escalada arancelaria, que tildan de «perjudicial, asimétrico y no recíproco», y en el pacto recién presentado entre la UE y Mercosur, el cual -dicen- «supone una amenaza para los agricultores, el medio ambiente y la salud pública».

También condenan que la Comisión Europea no haya actuado «en respuesta a los brutales ataques militares del Gobierno israelí y a las violaciones sistemáticas del derecho internacional y humanitario en Gaza», y lamentan que este Ejecutivo no haya abordado seriamente las crisis climática y social.

Una moción de censura requiere el apoyo de una décima parte de la Eurocámara (72 diputados) para llegar a debatirse en el hemiciclo y votarse. Si quisieran presentar las firmas antes del próximo jueves, el requisito se eleva a 144 diputados por estar aún en los dos meses inmediatamente posteriores a la última moción de censura.

La promovida por la Izquierda contaría en principio con los 46 eurodiputados de su grupo; sus impulsores buscarán firmas en otros grupos progresistas que puedan compartir los motivos del descontento con el actual Ejecutivo comunitario, según fuentes del grupo.

Aunque los eurodiputados tienen libertad para firmar a título individual, una alta fuente socialdemócrata descartó este jueves que el grueso de su formación vaya a apoyar la moción y señaló que su postura es más favorable a «negociar y presionar a la Comisión de otras maneras para que actúe».

«No podemos estar sacando una moción de censura cada dos meses», dijo esta fuente.

Los Verdes, por otro lado, apuestan por esperar a escuchar los compromisos políticos que pueda hacer Von der Leyen en su discurso del Estado de la Unión Europea la próxima semana y si en ese escenario se pronuncia de alguna forma sobre la deteriorada situación en Gaza.

El objetivo del grupo de La Izquierda es conseguir las firmas en las próximas semanas para que el Parlamento Europeo debata y vote la moción en el primer pleno del mes de octubre, la semana del 6 al 9 de ese mes.

Segunda moción de censura este año

De salir adelante, sería la segunda vez que Von der Leyen enfrenta una moción de censura del Parlamento Europeo; en julio, un eurodiputado ultranacionalista rumano consiguió las firmas necesarias para que la presidenta alemana tuviera que acudir al hemiciclo a explicar su gestión de la compra de vacunas durante la pandemia o por qué ha excluido a los eurodiputados de negociaciones clave.

Esa moción fracasó con 360 votos en contra, 175 a favor, 18 abstenciones y 166 ausencias del hemiciclo, muy lejos del apoyo de dos tercios que necesitaba para salir adelante, pero expuso un malestar creciente entre los grupos que apoyan su legislatura y una caída en el número de eurodiputados que le apoyan.

En aquella ocasión, tanto la Izquierda como una fracción de los Verdes optaron por no presentarse a votar como forma de protesta doble contra Von der Leyen y contra la moción promovida por la extrema derecha. EFE

lzu/asa/jgb