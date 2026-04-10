La izquierda finlandesa rechaza abolir la actual prohibición de las armas nucleares

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Helsinki, 10 abr (EFE).- Los partidos de izquierda de Finlandia reiteraron este viernes su rechazo a la propuesta de ley del Gobierno que busca abolir la prohibición total de las armas nucleares en territorio finlandés para reforzar la defensa y la disuasión del país nórdico ante la amenaza rusa.

El Ejecutivo finlandés quiere eliminar las actuales restricciones legislativas al armamento nuclear y sustituirlas por una declaración política que determine que Finlandia no albergará ni permitirá el tránsito de armas atómicas por su territorio en tiempos de paz.

El primer ministro finlandés, el conservador Petteri Orpo, se reunió este viernes con los líderes de todos los partidos con representación parlamentaria para intentar acercar posturas, pero tras el encuentro admitió que aún existen «profundas diferencias de opinión» con algunas fuerzas políticas.

El Partido Socialdemócrata (SDP) -principal fuerza de la oposición-, la Alianza de Izquierdas y Los Verdes se oponen firmemente a esta declaración y consideran que la prohibición debería seguir estando consagrada en la ley.

«Esta declaración política no es suficiente para nosotros, porque entonces seríamos el único país nórdico que no tiene estas restricciones recogidas en la ley o en el acuerdo de cooperación en materia de defensa con Estados Unidos», dijo a la prensa el líder socialdemócrata, Antti Lindtman.

Lindtman criticó además la ambigüedad del proyecto de ley del Gobierno, que no especifica a quién correspondería autorizar la entrada de armas nucleares en el país, y las prisas con la que ha sido elaborado.

Con esta crítica coincide Janne Salminen, el canciller de Justicia, un cargo independiente encargado de velar por la legalidad de los proyectos legislativos.

El objetivo de la reforma legislativa es eliminar las actuales barreras legales para permitir la plena utilización de los instrumentos defensivos de la OTAN tras el ingreso de Finlandia en la Alianza en 2023, incluida la disuasión nuclear.

La Ley de Energía Atómica, en vigor desde hace casi 40 años, prohíbe la importación, fabricación y almacenamiento de armamento nuclear en el país nórdico, así como el tránsito de explosivos nucleares a través de territorio finlandés por tierra, mar y aire.

El presidente finlandés, Alexander Stubb, ha mostrado públicamente su respaldo a la propuesta de ley del Gobierno, aunque también ha asegurado en varias ocasiones que Finlandia no tiene intención de convertirse en un país con armas atómicas.

Pese a la falta de consenso, el Ejecutivo tiene intención de seguir adelante con su reforma y la semana próxima presentará ante el Parlamento su nueva política exterior y de seguridad, en la que se incluirá el compromiso político de que el país no albergará armas nucleares en tiempos de paz.

La aprobación de la reforma parece garantizada, ya que los tres partidos de izquierda que la rechazan solo suman 67 de los 200 escaños del Parlamento. EFE

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