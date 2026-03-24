La izquierda gana elecciones danesas pero los centristas serán el árbitro, según sondeos

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Copenhague, 24 mar (EFE).- El bloque de izquierda de la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, ganó este martes las elecciones legislativas danesas con el 47,1 % de los votos frente al 42,2 % de la derecha, según un sondeo de la televisión pública DR, que otorga al centrista Los Moderados, con el 8,2 %, el papel de árbitro.

El Partido Socialdemócrata fue el más votado con el 19,2 %, el peor resultado en un siglo, por delante del Partido Socialista Popular, con el 11,4 %, la Alianza Liberal, con el 10,5 %, y el Partido Liberal, con el 9,3 %. EFE

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