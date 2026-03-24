La izquierda gana elecciones danesas pero los centristas serán el árbitro, según sondeos

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Copenhague, 24 mar (EFE).- El bloque de izquierda de la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, ganó este martes las elecciones legislativas danesas con el 47,1 % de los votos frente al 42,2 % de la derecha, según un sondeo a pie de urna de la televisión pública DR, que otorga el papel de árbitro al centrista Los Moderados, con el 8,2 %.

El Partido Socialdemócrata fue el más votado, con el 19,2 %, el peor resultado en un siglo, por delante del Partido Socialista Popular, con el 11,4 %; la Alianza Liberal, con el 10,5 %, y el Partido Liberal, con el 9,3 %, las peores cifras en la historia de la fuerza política que tradicionalmente ha dominado el bloque de derecha.

El sondeo de DR otorga a la izquierda 83 escaños por 78 de la derecha y 14 de Los Moderados, mientras que otra encuesta a pie de urna del canal semipúblico TV2 amplía la ventaja de la izquierda a seis puntos porcentuales (49 % frente a 43,1 %) y once mandatos (86 contra 75), aunque seguiría necesitando el apoyo de los centristas.

Los cuatro diputados, que se reparten a partes iguales entre los dos territorios autónomos de las Islas Feroe y Groenlandia, podrían ser también decisivos a la hora de decidir la mayoría.

En el caso de Groenlandia, los colegios electorales no cierran hasta las 23.00 GMT y el resultado no se conocerá hasta el miércoles.

Las cifras de los sondeos apuntan a un descenso de las tres fuerzas que gobernaron juntas la pasada legislatura -socialdemócratas, Partido Liberal y centristas-, una fórmula inédita en la política danesa a la que recurrió Frederiksen aludiendo a la difícil situación geopolítica, a pesar de que tenía mayoría con la izquierda, con cuyo apoyo había dirigido el país entre 2019 y 2022.

Los socialdemócratas retrocederían 8 puntos y perderían 16 diputados, según el sondeo de DR; el Partido Liberal de Troels Lund Poulsen, actual ministro de Defensa, perdería 4 puntos y 7 escaños, y dejaría de ser la fuerza más votada de la derecha, mientras que Los Moderados, del exprimer ministro liberal y ahora titular de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, caerían un punto y perderían dos escaños.

En el bloque de izquierda, la fuerza política que más avanza sería el Partido Socialista Popular, más de tres puntos, confirmando el histórico triunfo logrado en las elecciones europeas de 2024 y el buen resultado en las municipales de hace cuatro meses, en las que arrebató a los socialdemócratas la alcaldía de Copenhague después de un siglo.

En el bloque de derecha, el gran triunfador sería la Alianza Liberal, que se convertiría en primera fuerza del bloque, a pesar de las dudas sobre los efectos de la confesión en campaña de su líder, Alex Vanopslagh, de que había consumido cocaína en varias ocasiones al principio de su presidencia del partido.

El ultraderechista Partido Popular Danés, fuerza precursora hace dos décadas de una línea dura en inmigración en Dinamarca y el resto de Escandinavia, recuperaría peso en la política danesa tras la debacle de 2022, triplicando sus votos hasta el 7,5 %.

Hasta doce fuerzas políticas superarían la barrera mínima del 2 % para entrar en el Folketing (parlamento danés), el mismo número que en la actualidad. EFE

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