La izquierda radical pide que, junto a Bayrou, se vaya también el presidente Macron

París, 8 sep (EFE).- La Francia Insumisa (LFI), el primer partido de izquierdas en Francia y el tercero en número de escaños en la Asamblea Nacional, exigió al presidente francés, Emmanuel Macron, que dimita junto a su primer ministro, François Bayrou, quien se somete hoy a un voto de confianza que seguramente pierda.

«El presidente no quiere cambiar de política, así que habrá que cambiar de presidente», clamó la líder parlamentaria del LFI, Mathilde Panot.

La dirigente atribuyó la situación de parálisis en Francia a las políticas de Macron y lo acusó de aumentar la deuda en el país. «Las arriesgadas especulaciones del ‘Mozart de las finanzas’ (en alusión a Macron) nos han costado un billón de deuda adicional», denunció.

Panot advirtió que «caerán» todos los primeros ministros que quieran «salvar» al presidente y aprovechó para criticar durante a Bayrou.

«Quedará en la historia como parte de esa oligarquía avariciosa que no deja a las personas normales disfrutar de la vida (…) Para usted, el futuro no existe, porque sabe que usted es parte del pasado. Impopular, minoritario, odiado, el macronismo solo gobierna a través del miedo», se indignó la diputada izquierdista.

Panot aprovechó para dejar un mensaje velado a los socialistas, quienes se han postulado para gobernar, y aseveró que no habrá «ningún ministro insumiso» en la actual configuración política. EFE

