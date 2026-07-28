La japonesa Kioxia se hunde un 18 % a media sesión, entre caídas en el sector de la IA

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Tokio, 28 jul (EFE).- El fabricante de chips japonés Kioxia se hundía por encima de un 18 % al cierre de la sesión matutina de este martes de la Bolsa de Tokio, en medio de las caídas generalizadas registradas en el sector de la inteligencia artificial (IA) en las bolsas asiáticas y en el mercado bursátil estadounidense.

Kioxia caía el 18,11 %, hasta situar la acción en los 44.670 yenes (alrededor de 239,83 euros), tras bajar de la barrera de los 50.000 y al registrar su nivel más bajo en aproximadamente dos meses y medio. Así pues, su valor en bolsa se situaba este martes en unos 24,57 billones de yenes (unos 147.500 millones de euros).

Con este descenso, la firma agudizaba sus pérdidas frente a su máximo histórico alcanzado el pasado 22 de junio, cuando sus acciones se vendían a más de 112.000 yenes (600 euros) y llegó a convertirse en la empresa de mayor capitalización gracias al ‘boom’ de las inversiones en compañías vinculadas a IA.

En este contexto, Softbank, gigante de las telecomunicaciones y la inversión que ha apostado fuerte por la IA, se dejaba en esta sesión el 6,3 %, hasta los 4.995 yenes por unidad, al caer por debajo de los 5.000 yenes por primera vez desde mediados de mayo.

Detrás de las bajadas de Kioxia está el temor de los inversores de una burbuja en el sector de la IA y la recogida de beneficios, que este martes lastró también a empresas del sector de los semiconductores como Advantest (-10,31%) o Disco (-11,54 %).

El parqué tokiota se ha visto contagiado por la inestabilidad de los últimos días en la Bolsa de Seúl, muy dependiente de la IA y que este martes registraba pérdidas superiores a un 10 %, así como por las ventas masivas de acciones de las principales tecnológicas en Wall Street. EFE

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