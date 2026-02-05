La Jefa de Inteligencia de Trump investiga máquinas de votación en Puerto Rico

2 minutos

Washington, 5 feb (EFE).- La Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional (ODNI), dirigida por Tulsi Gabbard, requisó algunas máquinas de votación de Puerto Rico y las investiga en busca de fallos de seguridad, una medida poco habitual que se enmarca en la investigación más amplia de fraude electoral que se desarrolla a instancias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La ODNI ha asegurado haber encontrado prácticas de ciberseguridad y un despliegue operativo “extremadamente preocupante en relación ” con las máquinas de votación en el estado de Puerto Rico, pero no ha proporcionado ninguna prueba, según un comunicado remitido a CNN.

La investigación se inició por una petición de la directora nacional de Inteligencia sobre los equipos de votación porque, según indicaron, existen «discrepancias y anomalías sistémicas en sus sistemas de votación electrónica» durante las elecciones en Puerto Rico.

El fiscal federal en Puerto Rico, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional y un agente especial supervisor del FBI «facilitaron la entrega voluntaria de hardware y software de la votación electrónica a la ODNI para su análisis», según declaró un portavoz de Gabbard.

Las máquinas de votación de Puerto Rico pertenecen a la empresa Dominion Voting System, que es la misma que Trump impugnó tras perder las elecciones de 2020.

Se trata de un sistema de papeleta en papel que tiene máquinas de escrutinio electrónico (lectores ópticos), pero que no emiten el voto directamente.

En las elecciones de 2020 y 2024 en Puerto Rico, las máquinas tuvieron problemas para transmitir resultados y leer las papeletas.

La investigación de las máquinas de Puerto Rico no es un hecho aislado ya que la directora de Inteligencia Nacional ya estuvo presente el 28 de enero en el registro que agentes del FBI realizaron en las oficinas electorales del condado de Fulton (Georgia) en relación a las elecciones de 2020.

Fulton, que es el condado más poblado de Georgia y resultó clave en la victoria de Joe Biden en el estado en 2020, está tratando de que se devuelvan las papeletas y documentos incautados.

Trump ha afirmado en numerosas ocasiones que las elecciones de 2020 fueron manipuladas a pesar de las abundantes sentencias judiciales y auditorías que desmienten dicha afirmación. EFE

