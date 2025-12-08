La jefa de la Policía de Washington renuncia tras el atentado contra guardias nacionales

2 minutos

Washington, 8 dic (EFE).- La directora de la Policía Metropolitana de Washington, Pamela Smith, anunció este lunes su renuncia tras más de dos años al frente de la institución y pocas semanas después del tiroteo ocurrido en el centro de la capital estadounidense, que causó la muerte de una integrante de la Guardia Nacional y heridas graves a otro agente.

En un comunicado, Smith afirmó que este cargo ha sido «el mayor honor» de su carrera y reivindicó haber logrado un «progreso tremendo» en la lucha contra la delincuencia, aunque reconoció que aún queda trabajo por hacer.

La alcaldesa de Washington, la demócrata Muriel Bowser, quien recientemente anunció que no buscará la reelección, señaló también en un comunicado que Smith consiguió «restaurar la sensación de seguridad» en la ciudad.

«Cuando la jefa Smith asumió el mando del Departamento de Policía Metropolitana no teníamos tiempo que perder. Llegó en un momento muy difícil para nuestra comunidad, cuando era urgente revertir las tendencias delictivas que enfrentábamos tras la pandemia (de covid-19)», declaró Bowser.

La renuncia de Smith se produce en medio del despliegue de la Guardia Nacional ordenado el verano pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir la criminalidad en Washington, considerada una de las ciudades más violentas del país.

Autoridades locales cuestionaron esta medida al considerarla innecesaria y meramente propagandística puesto que los homicidios en la capital mostraban una tendencia a la baja, con una reducción del 34 % en 2024 respecto al año anterior.

El pasado 26 de noviembre un hombre abrió fuego contra agentes de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca, matando a Sarah Beckstrom, de 20 años, y dejando gravemente herido a Andrew Wolfe, de 24.

El atacante era un refugiado afgano que había colaborado con las tropas estadounidenses en su país.

Bowser nombró a Smith en julio de 2023, cuando se convirtió en la primera mujer afroamericana en dirigir la agencia desde su creación en 1861. EFE

er/psh