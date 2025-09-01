La jefa del BCE considera «preocupante» una caída del gobierno francés

The Swiss voice in the world since 1935

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, expresó este lunes su preocupación por los riesgos de una caída del gobierno francés y advirtió que podría pesar en los mercados.

La exministra francesa de Economía y ex directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) respondía a una pregunta sobre la moción de confianza que podría tumbar el 8 de septiembre al primer ministro François Bayrou.

«Todos los riesgos de caída de un gobierno en cualquier país de la zona euro son preocupantes», dijo Lagarde a Radio Classique. 

«Los desarrollos políticos, la aparición de riesgos políticos, tienen un impacto evidente en la economía, en cómo los mercados financieros evalúan el riesgo país, y por lo tanto nos preocupa», agregó. 

Bayrou sorprendió a Francia la semana pasada al convocar una votación de confianza tras meses de estancamiento sobre los planes de su gobierno para reducir la elevada deuda pública de la segunda economía de la UE.

Sin embargo, la presidenta del BCE descartó que Francia acabe bajo la tutela del FMI, institución que dirigió de 2011 a 2019. 

«Los países solicitan la intervención del FMI en circunstancias en las que la balanza por cuenta corriente es gravemente deficitaria y cuando el país no puede cumplir con sus obligaciones: este no es el caso de Francia hoy», apuntó.

