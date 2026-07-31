La jefa del FMI elogia la estabilidad de Uruguay, pero le pide impulsar su crecimiento

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La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, elogió este jueves en Montevideo la estabilidad y resiliencia de la economía uruguaya pero advirtió que debe acelerar su productividad para seguir creciendo.

La visita de dos días de Georgieva a Uruguay, que dejó de ser deudor del FMI en 2006, incluyó una reunión con el presidente izquierdista Yamandú Orsi.

«No se puede meter la estabilidad en el refrigerador.(…) realmente se necesita crecimiento», y por eso hay que profundizar en políticas públicas para «volverse más competitivo», dijo Georgieva durante una ponencia en el Banco Central.

La jefa del FMI pidió una mayor cooperación de Uruguay con sus vecinos en una región con «muchísimo potencial subutilizado» al sugerir que se puede aprovechar mucho mejor los innumerables recursos naturales de la zona y otras fortalezas como la educación de su población.

«Espero realmente que América Latina cambie de marcha y pase a una velocidad superior», dijo Georgieva. Consideró también que Uruguay debería potenciar su ubicación portuaria estratégica y «hacer más» con sus vecinos.

El ministro de Economía uruguayo, Gabriel Oddone, confirmó que el posicionamiento regional de Uruguay fue parte de la charla entre la directora del FMI y el presidente Orsi.

Se habló «de las oportunidades que la región le ofrece (a Uruguay) como puerta de salida», a otros mercados, gracias a su ubicación estratégica.

Uruguay es el país de Latinoamérica con menor «riesgo país», un índice que mide la probabilidad de que un Estado no cumpla con su deuda externa. Su deuda pública ronda el 60% de su PIB y transita un proceso de desdolarización que dio un paso más esta semana con una exitosa colocación de bonos, en su mayoría en moneda nacional.

Sin embargo, su economía creció un 1,8% el año pasado y las proyecciones oficiales esperan que este 2026 cierre en un 1,6%.

A nivel regional, Georgieva alabó la marcha de la economía Argentina. Destacó la prudencia fiscal del gobierno de Javier Milei y auguró que será muy beneficioso para Uruguay y sus demás vecinos.

La jefa del Fondo visitó primero Argentina a comienzo de semana y tras reunirse con el presidente Milei dijo que el país está en una «situación más sana».

gfe/cjc