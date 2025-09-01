The Swiss voice in the world since 1935

La jefa del PMA condena la «inaceptable» detención de personal de la ONU en Yemen

Roma, 1 sep (EFE).- La directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, condenó este lunes la «inaceptable» entrada a la fuerza de las autoridades hutíes en las oficinas del PMA en Saná y la detención arbitraria de nueve miembros del equipo.

«Inaceptable. Las autoridades hutíes han entrado por la fuerza en las oficinas del PMA en Saná, Yemen, confiscado y destruido nuestra propiedad, y detenido arbitrariamente a 9 miembros del equipo», escribió McCain en su cuenta de X.

«Mi prioridad es la seguridad de nuestro personal. Me uno a António Guterres para exigir su liberación inmediata e incondicional», añadió.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el domingo el “allanamiento forzoso” de las instalaciones, así como la confiscación de bienes de la ONU y los intentos de entrar en otras oficinas en Saná.

En un documento difundido este domingo por el enviado especial de la ONU en Yemen, Hans Grundberg, se explicó que estas retenciones hechas por ‘Ansar Allah’ (nombre oficial de los hutíes) «se suman a las de los 23 empleados de Naciones Unidas que permanecen detenidos, algunos de los cuales llevan recluidos desde 2021 y 2023, así como el de un colega que falleció bajo custodia a principios de este año».

«El personal de la ONU y sus asociados nunca deben ser objeto de persecución, arresto ni detención en el desempeño de sus funciones para la ONU. La seguridad del personal y los bienes de la ONU, así como la inviolabilidad de sus instalaciones, deben garantizarse en todo momento», afirmó Guterres.

Además, añadió que las Naciones Unidas seguirán trabajando incansablemente para «garantizar la liberación segura e inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente».

«Las Naciones Unidas y sus asociados seguirán apoyando al pueblo yemení y sus aspiraciones de una paz justa y duradera», agregó. EFE

