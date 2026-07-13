La jequesa Moza bint Nasser se despide con «intenso dolor» de su marido,el exemir de Catar

Compartir

4 minutos

Redacción Internacional, 13 jul (EFE).- La jequesa Moza bint Nasser se ha despedido con un sentido mensaje de su marido, el exemir de Catar, Hamad bin Jalifa Al Thani, fallecido este domingo a los 74 años. «Me embarga la más profunda tristeza y el más intenso dolor», ha señalado en su cuenta de Instagram.

«Con el corazón destrozado», la jequesa ha utilizado un versículo del Corán para encabezar su mensaje: «¡Oh, alma tranquila! Vuelve a tu Señor satisfecha y complacida, y entra entre Mis siervos y entra en Mi Paraíso».

Junto a sus palabras, publicó una foto en blanco y negro en la que se ve a su marido en primer plano y ella a su lado, un poco desenfocada.

Moza bint Nasser, de 66 años, se casó con el exemir en 1977 y era su segunda esposa y madre del actual emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani.

Bint Nasser, que tiene cinco hijos y dos hijas con el emir, ejerció de primera dama de Catar mientras el emir estuvo en el poder -entre 1995 y 2013- pese a que era la segunda de sus tres esposas.

Con un estilo sofisticado en el que no faltaban sus elegantes turbantes, la jequesa impulsó en el exterior una imagen más moderna de Catar, y se ha mostrado siempre comprometida con las reformas sociales y educativas en su país natal.

El trabajo social de la jequesa

Es cofundadora y presidenta de la Fundación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario y fue también vicepresidenta del Consejo Supremo de Salud entre 2009 y 2014 y del Consejo Supremo de Educación entre 2006 y 2012.

En estos cargos, contribuyó a la puesta en marcha de importantes reformas en las escuelas públicas y el sistema sanitario de Catar, según recoge la web de la Fundación Qatar.

Igualmente puso en marcha en 2008 la iniciativa Silatech para hacer frente al creciente reto del desempleo juvenil en Oriente Medio y el norte de África, tras ser nombrada por la ONU embajadora de la Alianza de Civilizaciones (AOC).

Moza bint Nasser ha desempeñado un papel activo en la ONU en apoyo de la educación a nivel mundial y en 2016 fue nombrada Defensora de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de ser Enviada Especial de la UNESCO para la Educación Básica y Superior, cargo en el que ha puesto en marcha proyectos como el Fondo Internacional para la Educación Superior en Irak.

Es licenciada en Sociología por la Universidad de Qatar, y máster en Políticas Públicas en el Islam por la Facultad de Estudios Islámicos de la Universidad Hamad Bin Khalifa.

Y ha recibido la Medalla Carnegie a la Filantropía y el Premio George Bush a la Excelencia en el Servicio Público.

Su amor por el arte y un inconfundible estilo

Aunque la jequesa se ha centrado siempre en su faceta filantrópica, también es una figura social muy conocida, asistente habitual de los desfiles de alta costura de la Semana de la Moda de París y clienta de firmas como Valentino, Dior, Stéphane Rolland o Schiaparelli.

Tal es su amor por la moda que impulsó a través del fondo de inversiones Mayhoola, que opera para la familia real catarí, la compra de las firmas Balmain en 2016 y Valentino en 2012 (posteriormente el grupo Kering se hizo con una participación del 30 por ciento).

Moza bint Nasser ha sido incluida por revistas como Vainity Fair en sus listas de las mujeres mejor vestidas del mundo, con un estilo que integra los diseños occidentales con la tradición catarí, siempre tocada con sofisticados turbantes y joyas espectaculares.

Se hizo muy popular cuando acompañaba a su esposo a los actos oficiales de la realeza europea con un estilo que ha hecho que las revistas de moda la comparecen con Grace Kelly o Ava Gardner y que, según ha reconocido en varias entrevistas, es fruto de sus elecciones y no de una estilista. EFE

agf/ajs