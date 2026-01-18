La jornada de votación transcurre sin incidentes en Portugal, según la Comisión Electoral

(Actualiza con más información sobre votaciones en el exterior)

Lisboa, 18 ene (EFE).- La jornada electoral de los comicios presidenciales en Portugal transcurre este domingo «sin incidentes», dijo a EFE el portavoz de la Comisión Nacional Electoral, André Wemans, quien se mostró optimista sobre la participación, que hasta el mediodía fue del 21,18 %, superior a 2021.

«Todo está yendo bien, sin incidentes, y con una afluencia mayor que en las últimas elecciones presidenciales», afirmó Wemans, quien, pese a advertir de que no está garantizado que estas cifras de afluencia se mantengan, confió en que reflejen la tendencia en las próximas horas.

«Nunca lo podemos saber hasta el cierre de las urnas, pero nuestra expectativa es que sí, que este aumento de participación hasta las 12.00 horas se mantenga hasta el final de la elección», aseveró.

Los centros de Portugal continental y de Madeira iniciaron su actividad este domingo a las 8.00 hora local (misma hora GMT) y clausurarán sus puertas a las 19.00 hora local (misma hora GMT), mientras que en Azores lo harán sesenta minutos más tarde por encontrarse en un diferente huso horario.

Más de 11 millones de portugueses están llamados a las urnas para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa en la Jefatura de Estado, de los cuales más de 1,7 millones residen en el extranjero.

Precisamente sobre los votantes en el exterior, que para estos comicios solo pueden ejercer su derecho al voto presencialmente en los consulados portugueses de todo el mundo, Wemans confirmó a EFE que si bien todavía no tienen datos oficiales sobre la participación en las sedes diplomáticas, la información preliminar indica que «ha habido una mayor afluencia en estas elecciones que en las presidenciales anteriores».

«Esperamos que siga así y que todos los votantes puedan votar, obviamente, siempre que estén en la puerta del colegio electoral, incluso si ya ha llegado la hora de cerrar las urnas, tienen derecho a votar de todos modos», agregó el responsable, en referencia a las largas filas que se han podido ver en algunos consulados europeos, tal y como han informado los medios de comunicación locales.

Los últimos sondeos apuntan a que habrá una segunda vuelta en 21 días máximo, lo que significaría el 8 de febrero, ya que no se espera que ningún candidato llegue a más de la mitad de los votos, necesarios para proclamarse vencedor en la votación de hoy y que no haya una segunda ronda entre los dos aspirantes con más apoyos

La encuesta del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público, publicada el martes, indica que el líder de ultraderecha André Ventura quedaría hoy primero, seguido por el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro, aunque en una segunda vuelta este último sería primero.

Les siguen, según ese estudio, en intención de voto este domingo el eurodiputado João Cotrim Figueiredo, apoyado por Iniciativa Liberal (IL), el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, que ha recibido el respaldo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada.EFE

