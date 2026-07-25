La judoca Ana Rosa da a República Dominicana su primera medalla en los Centroamericanos

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Santo Domingo, 25 jul (EFE).- La judoca dominicana Ana Rosa García derrotó este sábado a la colombiana María Villalba en los -57 kilos para dar a su país la primera medalla de oro de la edición XXV de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Rosa García se impuso debido a un agarre prohibido de la colombiana que le hizo doblar peligrosamente la mano izquierda.

El combate por el oro fue muy parejo, con la dominicana intentando en tres ocasiones aplicar un ‘ippon’, movimiento que permite ganar el combate de inmediato.

García y Villalba estaban amonestadas, pero cuando faltaban 22 segundos para finalizar, la colombiana hizo el movimiento prohibido sobre la mano de la dominicana, quien al verse ganadora sonrió y envió besos a los centenares de personas que colmaron el Pabellón de Judo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de Santo Domingo.

«Estoy muy contenta por darle la primera medalla de oro a mí país. Ha sido el fruto de tanto sacrificio y el trabajo ha valido la pena», expresó la dominicana a los medios.

El presidente del país, Luis Abinader, llamó por teléfono a la vencedora y felicitó y exhortó a continuar «siempre» dando la batalla.

«Tu esfuerzo, tu dedicación son valiosos. Te felicito en mi nombre y en el del pueblo dominicano, estamos orgullosos de ti, el país está orgulloso de ti, ya tendré oportunidad de darte las gracias personalmente», expuso Abinader.

Rosa García ganó el oro en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019 y formó parte del equipo mixto en los -57 kilos que se hizo con el bronce en los Panamericanos de Santiago de Chile 2023. EFE

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