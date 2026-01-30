La jueza dictamina que Mangione no se enfrentará a la pena de muerte en juicio federal

4 minutos

Sarah Yáñez-Richards

Nueva York, 30 ene (EFE).- Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, no se enfrentará a la pena de muerte en su caso federal después de que una jueza desestimara este viernes los cargos que le hacían susceptible de esta condena.

La jueza Margaret Garnett aceptó retirar los cargos tres y cuatro, acoso interestatal y asesinato con arma de fuego, que son los que convertían su proceso federal en un caso con posibilidad de pena capital.

La noticia se hizo pública con un documento legal minutos antes de que empezara una vista del caso en el Tribunal Federal de Estados Unidos en Manhattan y la alegría, tanto de la defensa como de los seguidores de Mangione, se pudo palpar en la sala.

Antes de entrar, los simpatizantes del joven de 27 años, en su mayoría mujeres, gritaron de alegría al unísono.

La mayoría de sus seguidores iban vestidos de verde, color que se ha convertido en símbolo de apoyo a Mangione por el personaje del videojuego Super Mario, y habían hecho cola fuera del tribunal para poder entrar a la audiencia como público pese a que la sensación térmica rondaba hoy los -20 grados centígrados.

Por su parte, en el equipo de defensa de Mangione se vieron abrazos, apretones de manos y muchas sonrisas.

Mangione, que se ha declarado inocente y está detenido en una cárcel federal de Nueva York, entró en la sala con cara seria y vestido con un uniforme de preso color caqui.

Cadena perpetua, la pena máxima

La jueza Garnett explicó hoy que su decisión de suprimir la pena de muerte radica en la necesidad de que los cargos cumplan con la definición legal federal de ‘delito violento’ como cuestión de derecho, algo que solo considera que se cumple en los cargos uno y dos, acecho interestatal y uso de comunicaciones electrónicas para acechar, resultando en muerte.

De ser declarado culpable, la pena máxima a la que se enfrentará Mangione es la de «cadena perpetua sin libertad condicional».

Garnett le dio a la fiscalía hasta el 28 de febrero para apelar.

La jueza también dictaminó que se admitirán en el juicio de Mangione las pruebas incautadas de su mochila -entre ellas una pistola y un manifiesto- cuando se le detuvo en un McDonald’s de Pensilvania cinco días después del tiroteo en Nueva York.

400 candidatos a jurado

En la audiencia de hoy también se adelantaron algunos detalles sobre el juicio. La selección del jurado para el proceso federal contra Mangione está programada para el 8 de septiembre y el inicio del juicio para el 13 de octubre.

Garnett señaló que, como no se trata de un proceso con pena capital, no hace falta que se convoque a 1.000 candidatos a jurado y que con 400 será suficiente.

«Garantizaremos que los candidatos que no puedan ser imparciales con cualquiera de los dos lados no formen parte del juicio», recalcó, y puntualizó que no es la primera vez que este tribunal de la Gran Manzana trata con un juicio de alto perfil.

El año pasado, pasó por la misma corte el rapero Sean Combs, conocido como Diddy, y en 2024 el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A la salida de la vista, la abogada de Mangione, Karen Agnifilo, dijo a la prensa que tanto el joven como su equipo legal están «muy aliviados» con el hecho de que no se enfrente a la pena de muerte.

«Gracias a todas las personas que han venido aquí bajo el frío, a todo el apoyo. Recibimos sus cartas, recibimos sus correos electrónicos y realmente apreciamos todo el apoyo», declaró.

La abogada también hizo alusión al hombre que fue arrestado esta semana tras presentarse en la cárcel en la que se encuentra Mangione alegando ser agente del FBI y afirmando tener una orden judicial para liberar al joven.

«No sé nada sobre eso. Escuché algo al respecto y entiendo que ni siquiera se mencionó a Mangione, por lo que ni sé si está relacionado», concluyó la letrada. EFE

syr-ecs/jco/rf

(foto)