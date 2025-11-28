La junta birmana y Bielorrusia refuerzan lazos con inusual visita de Lukashenko a Birmania

2 minutos

Bangkok, 28 nov (EFE).- La junta militar de Birmania (Myanmar) y el Gobierno de Bielorrusia reforzaron su relación bilateral con la inusual visita del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, al país asiático, prácticamente aislado internacionalmente desde el golpe de 2021, informa este viernes la prensa oficialista birmana.

Lukashenko llegó la noche del jueves a Naipyidó, donde se reunirá con el general Min Aung Hlaing, quien lideró la sublevación militar y preside el régimen castrense, «para tratar asuntos relacionados con el fortalecimiento de la amistad y la cooperación en diversos sectores», apunta el diario The Global New Light of Myanmar, controlado desde la asonada por los militares.

El líder bielorruso, el primer mandatario europeo en visitar el país desde 2021, también participará en un foro de negocio Birmania-Bielorrusia, que comenzó el jueves con el objetivo de «promocionar la cooperación económica e inversión» entre ambas naciones.

Desde la sublevación que puso fin a una década de incipiente democracia, el régimen militar ha tratado de romper su aislamiento internacional al acercarse a países como China, Rusia y Bielorrusia.

Min Aung Hlaing ya se reunió en marzo y junio con Lukashenko, en dos viajes a la nación europea para ampliar su cooperación económica frente a las sanciones impuestas por algunos países.

El líder golpista invitó entonces a observadores electorales de Bielorrusia a los comicios generales que la junta militar prevé comenzar a celebrar por fases el próximo 28 de diciembre.

Estas votaciones, que tendrán lugar con varios líderes del Gobierno depuesto exiliados o en prisión, incluida la nobel Aung San Suu Kyi, han sido catalogadas como una farsa por gran parte de la comunidad internacional y la oposición, sin representación real en las urnas.

El golpe militar de 2021 sumió a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que el país vive desde hace décadas. EFE

