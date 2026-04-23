La junta de accionistas de Warner Bros aprueba el acuerdo de fusión con Paramount Skydance
Nueva York, 23 abr (EFE).- La junta de accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD) aprobó este jueves fusionarse con Paramount Skydance, según anunció la primera compañía en un comunicado.
«Warner Bros. Discovery anunció hoy que sus accionistas han votado a favor de aprobar la operación previamente anunciada con Paramount Skydance Corporation en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada hoy», señaló la empresa. EFE
