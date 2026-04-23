La junta de accionistas de Warner Bros aprueba el acuerdo de fusión con Paramount Skydance

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Nueva York, 23 abr (EFE).- La junta de accionistas de la empresa Warner Bros. Discovery (WBD) aprobó este jueves fusionarse con Paramount Skydance, según informó la primera compañía en un comunicado.

«Warner Bros. Discovery anunció hoy que sus accionistas han votado a favor de aprobar la operación previamente anunciada con Paramount Skydance Corporation en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada hoy», señaló la empresa.

Esto aclara el camino a que Paramount adquiera WBD por 111.000 millones de dólares y se quede con los activos de la compañía, que incluye HBO y HBO Max, los estudios de cine y televisión de Warner Bros., DC, CNN, TBS, TNT, HGTV y Discovery+.

Según los términos del acuerdo, que desde que se planteó ha suscitado críticas de parte de Hollywood, los accionistas de WBD recibirán 31 dólares en efectivo por cada acción ordinaria que posean de la empresa.

La votación aún tiene que ser certificada de manera formal, y ambas empresas esperan conseguir la aprobación de los reguladores gubernamentales y cerrar la transacción en el tercer trimestre de 2026.

El presidente y director ejecutivo de WBD, David Zaslav, aseguró en el comunicado que la aprobación del acuerdo representa «otro hito clave para completar esta transacción histórica, que generará un valor excepcional para nuestros accionistas».

El consejo de administración de WBD había recomendado por unanimidad a los accionistas votar a favor de la fusión con Paramount, empresa matriz de CBS, CBS News, Paramount Pictures, Paramount+, BET, Nickelodeon y otras.

El pasado febrero, Paramount aumentó su oferta de compra de 30 a 31 dólares por acción, en un intento de derrotar el avance que había logrado Netflix, que también buscaba hacerse con la compañía y por cuya oferta se había inclinado inicialmente WBD.

Después de que Paramount presentara esa nueva oferta, Netflix decidió retirarse y dejarle el camino libre para la fusión con WBD.

La adquisición de WBD por Paramount ha sido criticada por sectores de Hollywood.

Recientemente, unos 2.000 artistas de Hollywood, entre ellos Javier Bardem, Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Mark Ruffalo o Rose Byrne, firmaron una carta manifestando su oposición a la fusión.

Los firmantes denunciaron que la operación perjudicará a una industria del entretenimiento ya en dificultades, provocando «menos oportunidades para los creadores, menos empleo en el ecosistema de producción, mayores costes y menos opciones para el público» tanto en Estados Unidos como a nivel global. EFE

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